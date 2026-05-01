İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail savaş suçlarını finanse ediyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından yapılan açıklamada, İsrail hükümetinin, Golan Tepeleri'nden uzun süre önce tehcir edilen Suriyelilerin dönüşünü engellemek amacıyla binlerce İsraillinin bölgeye transferi için 334 milyon dolar değerinde bir planı onayladığı hatırlatılırken, İsrail yönetiminin onayladığı planın "savaş suçlarını işleme niyetinin açık beyanı" olarak nitelendirildi.

İsrail Savunma Bakanı'ndan 'varoluşsal tehdit' bahanesi: 'Yeniden saldırmak zorunda kalabiliriz'

İsrail hükümeti tarafından onaylanan plana göre, 2030 yılına kadar işgal altındaki Golan Tepeleri'ne 3 bin yeni İsrailli yerleşimci aileyi getirme hedefi olduğu belirtilen açıklamada, "İsrail, Suriye'ye ait işgal altındaki Golan Tepeleri'nde savaş suçunu finanse ediyor." denildi.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Katzrin ve Golan Tepeleri'ne yaklaşık 1 milyar Yeni İsrail Şekeli (yaklaşık 15 milyar 300 milyon TL) yatırım yapılacağını duyurmuştu. (AA)