Dışişleri İsrail'i 'en güçlü şekilde' kınadı

Dışişleri İsrail'i 'en güçlü şekilde' kınadı
Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Ürdün, Libya, Malezya, Maldivler, Pakistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, İspanya ve Moritanya'nın dışişleri bakanları, Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından uluslararası sularda düzenlenen saldırıyı "en güçlü biçimde" kınadı.

Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Ürdün, Libya, Malezya, Maldivler, Pakistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, İspanya ve Moritanya olmak üzere 12 ülkenin dışişleri bakanları, Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail’in müdahalesine ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

ULUSLARARASI HUKUK İHLALİ VURGUSU

Açıklamada, söz konusu gemilere yönelik İsrail saldırıları ile insani yardım aktivistlerinin uluslararası sularda “gözaltına alınmasının”, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu belirtildi. Bakanlar, sivil aktivistlerin güvenliğinden duydukları derin endişeyi dile getirerek, İsrail makamlarını bu kişilerin derhal serbest bırakılması için gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

Sumud Filosu'na İsrail baskını: Türk aktivist yaşananları anlattıSumud Filosu'na İsrail baskını: Türk aktivist yaşananları anlattı

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Açıklamanın devamında, bakanların uluslararası toplumu, uluslararası hukuku muhafaza etme, sivilleri koruma ve bu ihlaller karşısında hesap verebilirliği sağlama yönündeki ahlaki ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdığı kaydedildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail savaş suçlarını finanse ediyorİnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail savaş suçlarını finanse ediyor

İSRAİL ‘EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE’ KINANDI

Bakanlar tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyeti, Brezilya Federal Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Pakistan İslam Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Malezya, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Kolombiya Cumhuriyeti, Maldivler Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Libya Devleti Dışişleri Bakanları; Gazze’deki insani felakete uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan barışçıl ve sivil bir insani girişim olan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail saldırısını en güçlü biçimde kınamaktadır. Söz konusu gemilere yönelik İsrail saldırıları ile insani yardım aktivistlerinin hukuka aykırı şekilde uluslararası sularda gözaltına alınması, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalidir. Bakanlar, sivil aktivistlerin güvenliğinden derin endişe duymakta ve İsrail makamlarını, bu kişilerin derhal serbest bırakılmasını teminen gerekli tedbirleri almaya çağırmaktadır. Bakanlar ayrıca, uluslararası toplumu, uluslararası hukuku muhafaza etme, sivilleri koruma ve bu ihlaller karşısında hesap verebilirliği sağlama yönündeki ahlaki ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmaktadır."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
TBMM'den İsrail'e karşı Sumud kararı: Resmî Gazete'de yayımlandı
TBMM'den İsrail'e karşı Sumud kararı: Resmî Gazete'de yayımlandı
İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail savaş suçlarını finanse ediyor
İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail savaş suçlarını finanse ediyor