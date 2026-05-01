Dışişleri İsrail'i 'en güçlü şekilde' kınadı

Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Ürdün, Libya, Malezya, Maldivler, Pakistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, İspanya ve Moritanya olmak üzere 12 ülkenin dışişleri bakanları, Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail’in müdahalesine ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

ULUSLARARASI HUKUK İHLALİ VURGUSU

Açıklamada, söz konusu gemilere yönelik İsrail saldırıları ile insani yardım aktivistlerinin uluslararası sularda “gözaltına alınmasının”, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu belirtildi. Bakanlar, sivil aktivistlerin güvenliğinden duydukları derin endişeyi dile getirerek, İsrail makamlarını bu kişilerin derhal serbest bırakılması için gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Açıklamanın devamında, bakanların uluslararası toplumu, uluslararası hukuku muhafaza etme, sivilleri koruma ve bu ihlaller karşısında hesap verebilirliği sağlama yönündeki ahlaki ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdığı kaydedildi.

İSRAİL ‘EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE’ KINANDI

Bakanlar tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: