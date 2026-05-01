Dışişleri İsrail'i 'en güçlü şekilde' kınadı
Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Ürdün, Libya, Malezya, Maldivler, Pakistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, İspanya ve Moritanya olmak üzere 12 ülkenin dışişleri bakanları, Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail’in müdahalesine ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.
ULUSLARARASI HUKUK İHLALİ VURGUSU
Açıklamada, söz konusu gemilere yönelik İsrail saldırıları ile insani yardım aktivistlerinin uluslararası sularda “gözaltına alınmasının”, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu belirtildi. Bakanlar, sivil aktivistlerin güvenliğinden duydukları derin endişeyi dile getirerek, İsrail makamlarını bu kişilerin derhal serbest bırakılması için gerekli tedbirleri almaya çağırdı.
ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI
Açıklamanın devamında, bakanların uluslararası toplumu, uluslararası hukuku muhafaza etme, sivilleri koruma ve bu ihlaller karşısında hesap verebilirliği sağlama yönündeki ahlaki ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdığı kaydedildi.
İSRAİL ‘EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE’ KINANDI
Bakanlar tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Türkiye Cumhuriyeti, Brezilya Federal Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Pakistan İslam Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Malezya, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Kolombiya Cumhuriyeti, Maldivler Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Libya Devleti Dışişleri Bakanları; Gazze’deki insani felakete uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan barışçıl ve sivil bir insani girişim olan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail saldırısını en güçlü biçimde kınamaktadır. Söz konusu gemilere yönelik İsrail saldırıları ile insani yardım aktivistlerinin hukuka aykırı şekilde uluslararası sularda gözaltına alınması, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalidir. Bakanlar, sivil aktivistlerin güvenliğinden derin endişe duymakta ve İsrail makamlarını, bu kişilerin derhal serbest bırakılmasını teminen gerekli tedbirleri almaya çağırmaktadır. Bakanlar ayrıca, uluslararası toplumu, uluslararası hukuku muhafaza etme, sivilleri koruma ve bu ihlaller karşısında hesap verebilirliği sağlama yönündeki ahlaki ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmaktadır."