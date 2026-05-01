TBMM'den İsrail'e karşı Sumud kararı: Resmî Gazete'de yayımlandı

TBMM Genel Kurulu’nda oybirliğiyle kabul edilen “Küresel Sumud Filosu’na İsrail Ordusu Tarafından Yapılan Silahlı Müdahale Hakkında Karar” Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İSRAİL’E SERT TEPKİ: “AÇIK BİR SAVAŞ SUÇU”

Genel Kurulda oybirliğiyle kabul edilen kararda, İsrail'in uluslararası hukuku bir kez daha fütursuzca çiğneyerek, işlemekte olduğu soykırım ve savaş suçlarına bir yenisini eklediği belirtildi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Küresel Sumud Filosu'na silahlı müdahalede bulunan İsrail ordusu hem insani yardımları engellemiş hem de 20'si vatandaşımız toplam 175 Filistin dostu aktivisti alıkoymuştur. Söz konusu korsanlık eylemi açık bir savaş suçudur.”

“ALIKONAN AKTİVİSTLER DERHAL SERBEST BIRAKILMALI”

TBMM kararında, insanlığın tüm tahammül sınırlarını aşan İsrail’in uyarıldığı, zorla alıkonulan aktivistlerin ve vatandaşların derhal serbest bırakılması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, “Tüm siyasi partilerimiz ve milletvekillerimizle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, hukuksuz bir şekilde alıkonulan vatandaşlarımızın ve Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan insanlık cephesinin tüm üyelerinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz” denildi.

ULUSLARARASI ADALET TAKİBİ SÖZÜ

Kararda ayrıca, başta vatandaşlar olmak üzere Küresel Sumud Filosu mensuplarına karşı işlenen tüm suçların uluslararası mahkemelerde hesabının sorulmasının öncüsü ve ısrarlı takipçisi olunacağı belirtildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

TBMM kararında, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı işgal, soykırım ve apartheid suçlarının son bulması, Gazze halkının kesintisiz ve kapsamlı insani yardıma erişmesi ve İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını vermesi için tüm parlamentolara, uluslararası parlamenter asamblelere ve uluslararası kuruluşlara “birlikte tutum alma ve seslerini yükseltme” çağrısı yinelendi.

Açıklamanın tamamı ise şöyle: