Sumud Filosu'na İsrail baskını: Türk aktivist yaşananları anlattı

2026 Bahar Misyonu kapsamında 12 Nisan'da işgal altındaki Gazze'ye yardım götürmek için İspanya'dan yola çıkan Sumud Filosu'na Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında İsrail donanması tarafından müdahale edildi.

Dün gece saatlerinde düzenlenen saldırıda aralarında Türk aktivistlerin de bulunduğu çok sayıda aktivist İsrail tarafından alıkonulurken, filodaki Türk aktivist Ömer Aslan yaşananları anlattı.

SUMUD FİLOSU'NDAKİ TÜRK AKTİVİST İSRAİL SALDIRILARINI ANLATTI

Halk TV'de Gizem Çetin'in sunduğu Parantez'e konuk olan Aslan, "Dün akşam uluslararası sularda İsrail bir kez daha hukuku hiçe sayarak, hukuka aykırı şekilde bizim insani yardım filomuza gaddarca saldırdı, tacizlerde bulundu ve 22 gemimizi, 22 gemimiz içindeki aktivistlerimizi maalesef tutukladılar, esir aldılar." dedi.

İsrail saldırısını beklediklerini ancak bu kadar erken olmasının sürpriz olduğunu ifade eden Aslan, "Bu saldırıyı aslında biz bu kadar erken beklemiyorduk. Daha ilerleyen yerlerde, mesela Gazze Şeridi yakınlarında, Filistin sınırları yakınlarında bekliyorduk." şeklinde konuştu.

"Bu saldırılarının somut olarak bana göre sebebi şu; bu insani eylemden korktular. Ve şuradan şunu anlıyorum; bu saldırıdan aslında İsrail askerleri insani eylemlerden, insani güçlerden çok korkuyor." diyen Türk aktivist İsrail'in saldırılarını şöyle aktardı:

"Onun için bir saldırı eylemine, Yunanistan yakınlarında daha binlerce mil var iken bize ansızın gece dronlarla taciz etmeye başlayıp küçücük teknelerimize, şu küçücük teknelere kocaman gemilerle gelip saldırmaları hukuka aykırı ve korkaklığın örnek bir göstergesidir."

"İSRAİL 22 GEMİYE EL KOYDU"

22 geminin İsrail donanması tarafından etkisiz hale getirildiğini anlatan Aslan, "İlk saldırıları zaten internet bağlantıları; Starlink ve iletişimden kopartıyorlar. İlk 11 gemiden zaten haber alamadık. Sonradan botlarla gelip İsrail güçleri maalesef hukuka aykırı saldırıyı gerçekleştirdi." şeklinde konuştu.

Kendilerini taciz eden teknelerde dalgalar sayesinde kurtulduklarını anlatan Ömer Aslan, şu anda Girit Adası açıklarında olduklarını belirtti.

İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerle irtibata geçtiklerinden de bahseden Sumud Filosu'ndaki Türk aktivist Ömer Aslan, yolculuğa çıkmadan önce kendilerine "Yakalandığımız sürede ne yapmalıyız?" konulu eğitimlerin verildiğini belirtti.

"Biraz önce bir bilgi aldım; bazı kişiler teknelerle kaçmışlar galiba." şeklinde konuşan Aslan son olarak şu sözleri sarf etti: