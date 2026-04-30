Ateşkesin sadece adı var! İsrail Gazze’ye yine saldırdı

İsrail ordusu, varılan ateşkesi tanımıyor. Bir kez daha Gazze Şeridi’ne saldıran İsrail, Gazze'nin güneydoğusunda yer alan Kuveyt Kavşağı yakınlarında bir at arabasına İHA saldırısı gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen saldırı sonucunda, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralı sayısına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 72 BİN 601'E ULAŞTI!

İsrail ordusu tarafından 2023 yılının ekim ayından bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 601'e çıktı. Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 824 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 316 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 764 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. (AA)