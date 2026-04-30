İsrail Savunma Bakanı'ndan 'varoluşsal tehdit' bahanesi: 'Yeniden saldırmak zorunda kalabiliriz'

İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun düzenlediği bir törende yaptığı açıklamada, İsrail'e yönelik "varoluşsal tehditleri ortadan kaldırmak" bahanesiyle yakında İran’a yeniden saldırılar düzenlemek zorunda kalabileceklerini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun düzenlediği bir törende yaptığı açıklamada, İran'ı İsrail ve ABD için "nesiller boyu" tehdit olmaktan çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

"YENİDEN HAREKETE GEÇMEK ZORUNDA KALABİLİRİZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile koordinasyon içinde İran’la diplomatik bir süreç yürüttüğünü belirten Katz, "Bu çabayı destekliyor ve gerekli duruşu sergiliyoruz. Ancak hedeflere ulaşıldığından emin olmak için yakında yeniden harekete geçmek zorunda kalabiliriz." ifadelerini kullandı.

"İRAN'I ONLARCA YIL GERİYE GÖTÜRDÜK"

Katz, ABD ile 28 Şubat’ta başlattıkları saldırılarla İran’a ağır darbeler indirdiklerini ve İran'ı her alanda onlarca yıl geriye götürdüklerini iddia etti.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNDE SONUÇ YOK

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan 2 haftalık geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Pakistan'ın arabuluculuğunda ikinci tur görüşmelerin yapılması için sürdürülen çabalar da ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası başta olmak üzere, taraflar arasındaki anlaşmazlık konuları nedeniyle başarılı olamamıştı.

ABD Başkanı Trump, 21 Nisan'da yaptığı açıklamada, ateşkesi uzattıklarını duyurmuştu. İran tarafından Trump'ın ateşkesi tek taraflı uzatma kararına ilişkin açıklama gelmemişti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

