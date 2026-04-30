İran'dan ABD'ye abluka çıkışı: Baskı girişimleri başarısızlığa mahkum

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, “Ulusal Fars (Basra) Körfezi Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, ABD’nin bölgedeki deniz taşımacılığına yönelik politikalarını eleştirdi.

ABD'den yine Hürmüz Boğazı koalisyonu girişimi: Büyükelçiliklere yazı gönderildi

Resmi ajans IRNA tarafından aktarılan açıklamada Pezeşkiyan, Basra Körfezi’nin güvenlik yapısının dış aktörlerin müdahaleleriyle değil, bölge ülkelerinin ortak iradesiyle şekillenmesi gerektiğini belirtti. Körfezin “dış baskılara açık bir alan” olarak görülemeyeceğini ifade eden İran lideri, bu su yolunun ülkesinin egemenliği ve ulusal kimliği açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

Pezeşkiyan, son dönemde deniz ticaret hatlarına yönelik kısıtlama ve baskı girişimlerinin İran’a yönelik siyasi bir araç olarak kullanıldığını öne sürerek, bu tür adımların bölgesel dengeleri bozduğunu savundu.

Açıklamasında, deniz yollarına getirildiği iddia edilen kısıtlamaların uluslararası hukukla çeliştiğini ve küresel ticaret güvenliğini zayıflattığını belirten Pezeşkiyan, bu tür girişimlerin sonuç vermeyeceğini ifade etti.

GERİLİMİN SEBEBİ ABD VE İSRAİL

Bölgedeki güvenlik sorunlarının sorumluluğuna da değinen İran Cumhurbaşkanı, gerilimin artmasında ABD ve İsrail’in politikalarının etkili olduğunu iddia etti. İran’ın ise Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde seyrüsefer güvenliğini koruma ilkesine bağlı kaldığını vurguladı.

Pezeşkiyan ayrıca, deniz güvenliğinin sürdürülebilmesi için uluslararası denizcilik kurallarına saygı gösterilmesi gerektiğini, ancak bunun İran’ın egemenlik haklarının ihlal edilmemesi şartına bağlı olduğunu kaydetti.