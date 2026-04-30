Kral olduğunu söyledi… 117 bin metrekarelik dev araziyi üzerine geçirdi!

İsviçre’de tapu sisteminde yer alan bir düzenleme, sıra dışı bir olayla ülke gündeminin merkezine oturdu. 31 yaşındaki Jonas Lauwiner, resmi kayıtlarda “sahipsiz” olarak görünen arazilerin belediyeye başvuru yoluyla ücretsiz şekilde devralınabilmesini fırsata çevirerek yaklaşık 117 bin metrekarelik alanı kendi adına tescil ettirdi.

İngiltere basınında yer alan bilgilere göre Lauwiner, yıllar içinde tapu sicillerini tek tek inceleyerek sahipliğinde boşluk bulunan veya tamamen terk edilmiş görünen arazileri belirledi. Bu süreçte özellikle ormanlık alanlar, eski yollar ve miras anlaşmazlıkları nedeniyle sahipsiz kalan bölgeler öne çıktı.

HALKTAN KATKI PAYI TOPLADI

Zamanla bu strateji genişledi ve Lauwiner’in kontrolüne geçen alanlar arasında 80’den fazla yol da yer aldı. Bu yolların bir kısmının yerleşim bölgelerinde günlük olarak kullanılan ulaşım hatları olması, yerel halk ile belediyeler arasında ciddi bir gerilim oluşturdu.

Bölge sakinlerinin iddiasına göre Lauwiner, kontrolüne aldığı yollar için “bakım katkı payı” adı altında ücret talep etmeye başladı. Ayrıca bu alanlara yakın bölgelerde inşaat yapmak isteyen kişilerden geçiş hakkı ve izin karşılığı ödeme istediği öne sürüldü.

"ŞİDDET KULLANMADIM"

Kendini “kral” olarak tanımlayan Lauwiner ise eleştirilere farklı bir yanıt verdi. Yaptığı işlemleri bir tür “dijital arazi operasyonu” olarak nitelendiren genç adam, herhangi bir şiddet ya da zor kullanmadığını, tüm süreci yasal boşluklardan faydalanarak yürüttüğünü savundu. Hatta bu süreci “kan dökülmeden gerçekleştirilen bir strateji” olarak tanımladı.

Burgdorf kentinde “sarayım” dediği bir binada faaliyetlerini sürdüren Lauwiner’in, binanın önüne eski bir amfibi araç yerleştirdiği de yerel basına yansıdı. Bu detay, kamuoyunda sembolik bir güç gösterisi olarak yorumlandı.

BELEDİYELER YENİ DÜZENLEME İÇİN ÇALIŞIYOR

Öte yandan Lauwiner’in yaklaşımı İsviçreli yetkililer arasında büyük rahatsızlık yarattı. Bazı belediye temsilcileri, sistemin bireysel çıkar amacıyla istismar edildiğini ve kamu düzeninin zarar gördüğünü savundu. Bir yerel yönetici, devralınan yolların geri alınması için yüksek mali taleplerle karşılaştıklarını öne sürdü.

Hukuk çevrelerinde de konu tartışma yarattı. Bir hukukçunun Lauwiner hakkında açtığı dava ise mahkeme tarafından kabul edilmedi. Bu durum, sistemdeki yasal boşluk tartışmalarını daha da alevlendirdi.

Artan tepkiler üzerine Bern başta olmak üzere bazı kantonlarda, sahipsiz arazilerin doğrudan bireylere değil öncelikle belediyelere devredilmesini öngören yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığı bildirildi. Amaç, benzer durumların yeniden yaşanmasının önüne geçmek.