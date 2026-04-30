Trump'ın 7 metrelik altın heykeli dikildi!

ABD’nin Florida eyaletindeki Miami kentinde yer alan Trump Ulusal Doral Golf Sahası, dikkat çekici bir sanat eseriyle gündemin merkezine oturdu. Yaklaşık 7 metre yüksekliğe ve 3 tona ulaşan altın kaplama Donald Trump heykeli, golf sahasının girişine konumlandırılarak ziyaretçilerin ilk gördüğü yapı haline geldi.

Heykeltıraş Alan Cottrill tarafından hazırlanan eser, 2024 yılında yaşanan suikast girişimi sonrasında Trump’ın kamuoyuna yansıyan “kararlı ve ayakta kalma” anını betimliyor. Heykelin tasarımı, özellikle o olay sonrası ortaya çıkan görsel hafızayı merkez alması nedeniyle dikkat çekiyor.

"TARİHİ BİR LİDERİN HAK ETTİĞİ ANIT"

Sosyal medyada kısa sürede viral olan heykel, kullanıcıları ikiye böldü. Trump destekçileri eseri “tarihi bir liderin hak ettiği bir anıt” olarak yorumlarken, eleştirmenler ise Trump’ı “her fırsatta kendi heykelini diktiren liderler”e benzetti. Bazı yorumlarda ise Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile paralellik kurulması tartışmayı daha da büyüttü.

Heykelin bu hafta sonu düzenlenecek PGA Tour şampiyonası sırasında Trump’ın golf sahasını ziyaret etmesiyle birlikte bizzat görülmesi bekleniyor. Bu ziyaretin, heykelin kamuoyundaki etkisini daha da artırabileceği yorumları yapılıyor.

KRİPTO FİNANSMANI VE AİLEDEN MESAFE

Dev eserin finansmanının, $PATRIOT isimli bir kripto para topluluğu tarafından karşılandığı belirtilirken, Trump ailesi projeyle herhangi bir bağlarının olmadığını net bir dille açıkladı.

Eric Trump, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Trump Organizasyonu’nun Patriot Token ya da benzeri kripto projeleriyle hiçbir bağlantısı yoktur. Gösterilen ilgi ve heyecanı takdir ediyoruz ancak bu girişimle hiçbir ortaklığımız bulunmamaktadır.”

“ÖZ ÖVGÜ” TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Bu gelişme, Trump’ın “kişisel imajını öne çıkaran projeler” tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı. Son dönemde ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, ülkenin 250. kuruluş yılı için hazırlanan yeni pasaport tasarımlarında Donald Trump’ın görseline yer verileceğini açıklaması da bu tartışmayı güçlendirdi.

Yeni pasaport tasarımlarında Trump’ın yüzüyle birlikte altın yaldızlı imzasının iç kapakta yer alacağı bilgisi, kamuoyunda farklı tepkilerle karşılandı.

ULUSLARARASI YANKI

Olay, yalnızca ABD’de değil uluslararası basında da geniş yankı buldu. Bazı yayınlar heykeli “modern siyasi kültün yeni örneği” olarak değerlendirirken, bazıları ise bunun “siyasi pop kültür ile yatırım dünyasının kesişimi” olduğunu savundu.