Trump'tan NASA Direktörü'ne "pes" dedirten sözler! "Güzel kulaklarınla duydun mu?"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te NASA’nın NASA Artemis II ekibini ve kurumun üst düzey yöneticisi Jared Isaacman’ı kabul etti. Görüşme sırasında hem uzay programına dair sorular hem de beklenmedik diyaloglar ön plana çıktı.

Toplantının basın bölümünde bir muhabirin NASA’nın Washington DC’deki merkez kiralama süresi dolduğunda kurumun Teksas, Ohio veya Florida gibi eyaletlere taşınıp taşınmayacağı yönündeki sorusu üzerine Trump, doğrudan Isaacman’a dönerek şu ifadeleri kullandı:

“Bunu en iyi yanıtlayacak kişi hemen orada duruyor. Şu güzel kulaklarınla duydun değil mi? Kesinlikle duymuşsundur. Onun işitmesi oldukça güçlüdür, adeta kusursuz.”

"MESLEK SIRRI"

Trump’ın bu sözleri salonda kısa süreli bir sessizliğe neden olurken, Isaacman ise durumu hafif bir tebessümle karşılayarak “Meslek sırrı efendim.” yanıtını verdi.

Kameraların bu esnada Isaacman’a yönelerek yakın plan görüntü alması da dikkat çekti. Görüntülerde Trump’ın esprili tavrını sürdürdüğü, salonda ise kısa süreli bir şaşkınlık yaşandığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA YANKI

Görüşmenin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kısım izleyici anları şaşkınlıkla karşılayarak “Gerçek olamayacak kadar garip, sanki bir diziden sahne gibi” yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcı ise “Bunu görmeden inanmazdım, tamamen absürt bir Oval Ofis anı” ifadelerini kullandı.

Bazı kullanıcılar olayı mizahi bir dille ele alarak “Uzayda bile çığlıklar duyuluyor olabilir” şeklinde espriler yaparken, eleştirel yorumlarda ise Trump’ın tavrının NASA gibi bilim odaklı bir kurumun başındaki isimle yapılan görüşme için “uygunsuz ve saygısız” olduğu savunuldu.

Tepkiler, kısa sürede hem siyasi hem de popüler kültür tartışmasına dönüşerek gündemin üst sıralarına yerleşti.