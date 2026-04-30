Trump bu programla ünlü olmuştu! İkonik televizyon şovu ekranlara geri dönüyor

Yayınlanma:
Amazon’un, Donald Trump’ı küresel şöhrete taşıyan ikonik iş yarışması “The Apprentice”ı yeniden ekranlara taşıma ihtimali, medya dünyasında büyük yankı uyandırdı. Henüz resmi karar aşamasına gelmeyen projede, sunuculuk koltuğu için Trump’ın oğlu Donald Trump Jr.’ın adı kulislerde öne çıkarken, Prime Video’nun olası yapımı şimdiden tartışma yarattı.

Dijital yayın devi Amazon, televizyon tarihinin en çok konuşulan iş yarışmalarından biri olan “The Apprentice”ı (Çırak) yeniden hayata geçirme ihtimaliyle gündemin merkezine oturdu.

Wall Street Journal’ın aktardığı bilgilere göre şirket, programın yeni bir versiyonunu hazırlamak için ön görüşmeler yürütüyor. Ancak sürecin henüz çok erken aşamada olduğu, Amazon’un Trump ailesiyle resmi bir temas kurmadığı ifade edildi.

YERİNE OĞLU GEÇECEK

Planlar hayata geçerse, yapımın Prime Video platformunda yayınlanması ve formatın modern bir versiyonla yeniden tasarlanması bekleniyor. En dikkat çekici iddia ise sunuculuk koltuğu için Donald Trump’ın uzun yıllar boyunca yönettiği programda bu kez oğlunun, Donald Trump Jr.’ın adının öne çıkması.

TRUMP'I ÜNLÜ YAPAN PROGRAM

“The Apprentice”, Donald Trump’ın 14 sezon boyunca sunuculuğunu yaptığı ve onu geniş kitlelere tanıtan en önemli televizyon projelerinden biri olmuştu. Programda yarışmacılar, iş dünyasında yükselmek için zorlu görevlerde mücadele ediyordu.

Amazon’un 2022 yılında MGM’yi satın almasıyla birlikte programın yayın haklarını da devralması, olası geri dönüş planlarını teknik olarak mümkün hale getirdi. Şirketten yapılan açıklamada ise “The Apprentice’ın geleceği hakkında çeşitli ön görüşmeler yapıldığı, ancak aktif bir geliştirme sürecinin başlamadığı ve herhangi bir sunucunun kesinleşmediği” belirtildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

