Boşanmak istedi, canından oldu! Kızının çağrısı dehşeti ortaya çıkardı

ABD’nin New Jersey eyaletinde bulunan Erial bölgesinde yaşanan olay, ülke gündeminde büyük yankı uyandırdı. Gloucester Township Polis Departmanı’nın açıkladığı bilgilere göre, 51 yaşındaki Monica Morris, yaşadığı evde çıkan yangın sırasında bıçaklanarak hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Olay, Salı günü saat 03.00 sularında Freedom Way üzerindeki üç katlı bir evde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, evin üçüncü katında yangınla birlikte korkunç bir manzarayla karşılaştı. Morris’in, boğaz ve boyun bölgesinden aldığı çok sayıda bıçak darbesi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, olay yerinde ağır yaralı ve kanlar içinde bulunan 50 yaşındaki eşi Jerome Morris’i gözaltına aldı. Zanlının elinde bıçak olduğu ve yangın sırasında evde bulunduğu aktarıldı. Hastanede tedavi altına alınan şüpheli daha sonra tutuklandı.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, çift arasında uzun süredir süren gerginliğin, Monica Morris’in eşinden ayrılmak istediğini açıklamasıyla cinayeti tetiklediği değerlendiriliyor. Zanlının daha önce de tehdit, taciz ve takip suçlamalarıyla gündeme geldiği öğrenildi.

KIZI ÇIĞLIKLARINI DUYDU

Olayın en çarpıcı detayı ise çiftin kızının yaşadıkları oldu. Genç kadın, gece saatlerinde üst kattan gelen çığlıkları duyduğunu ve annesinin “beni öldürüyor” diye bağırdığını belirtti. 911’i arayan kız, ardından odanın anahtarını bulup kapıyı açtığında annesinin yerde kanlar içinde, babasının ise elinde bıçakla başında olduğunu gördüğünü ifade etti.

Monica Morris’in Trenton Central High School’da aşçılık eğitmeni olarak görev yaptığı ve öğrencileri tarafından sevilen bir isim olduğu belirtildi. Okul çevresinde “Nana” lakabıyla tanınan Morris için öğrencileri ve meslektaşları büyük üzüntü yaşadı.

BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDI

Aile tarafından başlatılan yardım kampanyasında, Morris’in dört çocuğuna destek sağlanması amaçlanıyor. Kampanya kısa sürede büyük ilgi görürken, hedeflenen bağış miktarına ulaşılmasına az kaldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, yangının çıkış nedeni ve cinayetin tüm detaylarının netleştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.