Sevgilisini bıçakladı, gözaltında söylediği sözler şoke etti! "Keşke bara gitseydim"

ABD’nin Wisconsin eyaletinde yaşanan korkunç olayda, 27 yaşındaki Mikayla Kloth, birlikte olduğu sevgilisi Lukas Rosch’u sadece “evde yemek pişirme” nedeniyle çıkan tartışma sonrası göğsünden bıçaklayarak öldürmekle suçlanıyor. Genç adamın hayatını kaybettiği olay, hem yerel hem de ulusal kamuoyunda büyük infial yarattı.

ABD’nin Wisconsin eyaletinde yer alan Village of Lac La Belle’de yaşanan olay, polis kayıtlarına ve mahkeme belgelerine göre trajediyle sonuçlandı. 27 yaşındaki Mikayla Kloth, uzun süredir birlikte olduğu 25 yaşındaki Lukas Rosch’u tartışma sırasında göğsünden bıçakladı.

e gelerek yemek hazırlamak istemiş, Kloth ise dışarıda bir bara gidip yemek yemeyi tercih ettiğini söyleyerek buna tepki göstermişti. İddiaya göre bu tercih farklılığı kısa sürede büyüyen bir tartışmaya dönüştü.

"KEŞKE BARA GİTSEYDİM"

Polis kayıtlarında Kloth’un, Rosch’un “sinirlerini bozduğunu” söylediği ve çıkan tartışma sırasında onu göğsünden bıçakladığını kabul ettiği yer aldı. Olay sonrası çiftin kısa süreliğine müdahale etmeye çalıştığı ancak Rosch’un ağır yaralandığı belirtildi. Genç adam hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Yetkililer, Kloth’un gözaltı sürecinde “ifade vermeye istekli ve zaman zaman heyecanlı” davrandığını, hatta “Keşke bara gitseydim” gibi ifadeler kullandığını aktardı.

AİLEDEN AÇIKLAMA

Savcılık, Kloth hakkında birinci derece kasten adam öldürme suçlaması yöneltti. Sanığın 2 milyon dolar kefaletle tutuklu bulunduğu ve ömür boyu hapis cezası riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Rosch’un ailesi ise mahkeme salonunda yaptığı açıklamada büyük acı yaşadıklarını belirterek, “Oğlumuzun hayatı anlamsız şekilde elinden alındı” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Dünya
