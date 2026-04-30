Baba ve kızı 200 sahte tabloyla 2 milyon doları vurdu: 20 yıl yatacaklar

Baba ve kızı 200 sahte tabloyla 2 milyon doları vurdu: 20 yıl yatacaklar
Yayınlanma:
New Jersey'li bir baba ile kızı, Andy Warhol ve Banksy dahil dünyaca ünlü sanatçıların imzasını taşıyan 200'den fazla sahte eseri müzayede evlerine ve galerilere satarak yaklaşık 2 milyon dolar kazandı. Polonya'da ürettirdikleri tablolara sahte orijinallik sertifikaları ekleyen ikili, 5 yıllık operasyonun ardından 20 yıla kadar hapis cezasıyla yüz yüze.

New Jersey'den bir baba ile kızı, dünyaca ünlü sanatçıların imzasını taşıyan 200'den fazla sahte eseri ABD genelindeki müzayede evlerine ve galerilere satarak yaklaşık 2 milyon dolar kazandı. İkili artık 20 yıla kadar hapis cezasıyla yüz yüze.

POLONYA'DA ÜRETİLDİ, ABD'DE SATILDI

Erwin Bankowski (50) ve kızı Karolina Bankowska (26), 2020'den 2025'e uzanan beş yıllık süreçte sistematik bir sanat sahteciliği operasyonu yürüttü. Polonya'daki bir sanatçıya sipariş verilen tablolar, antika kitaplardan çıkarılan eski kağıtlarla desteklenerek sahici bir geçmişe büründürüldü. Kapalı galerilerin ve feshedilmiş şirketlerin adına düzenlenen sahte orijinallik sertifikaları da tabloya eklenince eserler alıcı bulmakta zorlanmadı.

5 BİN 500 DOLARDAN 160 BİN DOLARA

Satışlar geniş bir fiyat yelpazesinde gerçekleşti. Sahte bir Andy Warhol tablosu 5 bin 500 dolara, Banksy'nin 2022'te 33 bin dolara satılan eserlerinin taklitleri ise 2 bin dolara alıcı buldu.

Daha yüksek meblağlara ulaşan satışlar da vardı. Yerli Amerikalı ressam Richard Mayhew'e atfedilen sahte bir tablo 160 bin dolara, Raimonds Staprans imzalı bir sahte ise 60 bin dolara satıldı.

EKSTRA SUÇLAMA: YERLİ SANATÇI TAKLİDİ

İkilinin Mayhew ve bir diğer Yerli Amerikalı sanatçı Fritz Scholder'ın eserlerini taklit etmesi, dosyaya ek bir federal suçlama daha eklenmesine yol açtı. ABD hukukunda Yerli Amerikan üretim mallarını yanlış beyan etmek ayrı bir suç teşkil ediyor.

FBI Özel Ajan James Barnacle, davayı şöyle değerlendirdi: "Bu iki kişi sadece sahte sanat satmakla kalmadı; güveni sarstı, alıcıları istismar etti ve dolandırıcılıktan kar etmeye çalıştı."

SANAT PİYASASININ KÖR NOKTASI

57,5 milyar dolarlık küresel sanat piyasası, sahtecilik operasyonları için verimli bir zemin sunmaya devam ediyor. Sotheby's'ten Gareth Fletcher, alıcı tarafındaki açığı net biçimde ortaya koydu: "Sanat dünyasına dahil olan deneyimsiz kişiler, işlem yapmadan önce doğru soruları sormama eğiliminde."

Sanat danışmanı Richard Polsky ise teknolojik boyuta dikkat çekti: "Bugünün baskı teknolojileri o kadar ilerledi ki üretilen kopyalar Warhol'un orijinallerinden neredeyse ayırt edilemez hale geldi. Çoğu koleksiyoncuyu ve birçok satıcıyı kandırmaya yetecek kadar gerçekçiler."

ALMANYA'DA DA BENZER ÇETE

Sahtecilik yalnızca ABD'nin sorunu değil. Ekim 2025'te Almanya'da Rembrandt ve Picasso taklitleri üreten uluslararası bir çete daha çökertildi. Çetenin bir Rembrandt kopyasını 150 milyon dolara satışa koyduğu ortaya çıktı.

Bankowski ve Bankowska, mahkum edilmeleri halinde 20 yıla kadar hapis ve 1,9 milyon dolar tazminat ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

