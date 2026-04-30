İran'dan "abluka işlemiyor" mesajı: Hürmüz'de petrol akışı devam ediyor

İran’dan gelen açıklamalar, Hürmüz Boğazı’nda yaptırımlara rağmen enerji trafiğinin kesilmediğini ortaya koydu. Tahran yönetimi, bazı ülkelerin ABD’nin uyarılarına karşın hem geçiş ödemesi yaptığını hem de İran’dan petrol alımını sürdürdüğünü savunuyor.

İran Meclisi Enerji Komisyonu Başkan Yardımcısı Cafer Kadiri, ABD’nin baskı ve yaptırım politikalarına rağmen Hürmüz Boğazı’ndaki hareketliliğin devam ettiğini öne sürdü. Meclise bağlı haber ajansına konuşan Kadiri, özellikle Asya’nın büyük ekonomilerine işaret ederek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kadiri’ye göre Çin, Hindistan ve Japonya gibi ülkeler, Washington yönetiminin yaptırım tehditlerini göz ardı ederek bölgedeki deniz trafiğini sürdürüyor. Bu kapsamda söz konusu ülkelerin tankerlerinin Hürmüz’den geçiş için İran’a ödeme yaptığı ve aynı zamanda İran menşeli petrol ile petrol ürünlerini satın almaya devam ettiği iddia edildi.

"KISITLAMALAR DURDURAMAZ"

ABD’nin son yaptırım uyarılarına da değinen Kadiri, İran’a herhangi bir ödeme yapan ya da ticari ilişki sürdüren kurumların ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacağının açıkça dile getirildiğini hatırlattı. Ancak buna rağmen sahadaki gerçekliğin farklı olduğunu savundu.

İranlı yetkili, küresel enerji ihtiyacının bu tür kısıtlamalarla durdurulamayacağını belirterek, “Dünya, İran kaynaklı enerjiye duyduğu ihtiyacın farkında. Tüm baskılara rağmen ihracatın sürdüğünü görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olarak kabul edilirken, bölgedeki gelişmeler enerji piyasaları ve küresel ticaret açısından yakından takip ediliyor. İran’ın bu açıklamaları ise yaptırımların sahadaki etkisine dair yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

