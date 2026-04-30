45 yıllık mücevher devi iflasın eşiğinde

45 yıllık mücevher devi iflasın eşiğinde
İngiltere’nin 45 yıllık mücevher markası Purely Diamonds, ekonomik dalgalanmalar nedeniyle iflas koruma başvurusunda bulundu.

Küresel ekonomi piyasalarındaki dalgalanmalar ve perakende sektöründeki değişimler köklü markaları zor durumda bırakmaya devam ediyor. İngiltere merkezli 45 yıllık mücevher markası 'Purely Diamonds' finansal darboğazı aşamayarak iflas koruma talebinde bulundu.

Stephen Tyler tarafından 1979 yılında temelleri atılan şirket için yeniden yapılandırma süreci başlatıldı.

Purely Diamonds: Engagement Rings, Wedding Rings & Jewellery

YARIM ASIRLIK TECRÜBE EKONOMİK KRİZE DİRENİYOR

Londra ve Manchester gibi önemli ticaret merkezlerinde şubeleri bulunan marka özellikle özel tasarım el işçiliği ürünleriyle sektörde yer edindi. Sektördeki prestijli konumu sayesinde De Beers ve Goldsmiths gibi dünya devi kuruluşlarla stratejik ortaklıklar yürüten firmanın yaşadığı darboğaz İngiltere perakende sektöründeki genel krizi bir kez daha gündeme taşıdı.

5% Off Purely Diamonds Discount Code

KAYYUM HEYETİ MARKAYI KURTARMAYI HEDEFLİYOR

Şirketin yönetim süreci iflas koruma başvurusu ile birlikte Antony Batty & Co şirketinden atanan uzman yöneticilere devredildi. Atanan yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda markanın tamamen tasfiye edilmesinin düşünülmediği belirtildi.

Temel stratejinin finansal yapının rehabilite edilmesi ve markanın operasyonel faaliyetlerine devam etmesi olduğu vurgulandı.

PERAKENDE SEKTÖRÜ DÖNÜŞÜM SANCISI ÇEKİYOR

Uzmanlar geleneksel satış modellerinin dijitalleşen dünyada ciddi bir baskı altında olduğunu ifade ediyor. Purely Diamonds örneğinde olduğu gibi köklü geçmişi olan birçok işletmenin benzer mali krizlerle karşı karşıya kaldığı kaydediliyor.

Şirketin geleceği önümüzdeki günlerde yürütülecek yapılandırma görüşmelerinin ardından netlik kazanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

