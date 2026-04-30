Cadılar Bayramı partisinde dehşet! 36 yaşındaki model sokak ortasında öldürüldü

İngiltere’nin Bacup kasabasında Cadılar Bayramı gecesi yaşanan olay, bir cinayet davasına dönüştü. 36 yaşındaki model Luke Harden, bir partiden çıktıktan sonra sokakta uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Mahkemede aktarılan bilgilere göre Harden’ın, olay anında alkolün yanı sıra yasaklı madde kullandığı ve bu nedenle sokakta dengesiz şekilde yürüdüğü belirtildi. Savcılık, genç modelin “kendini savunamayacak durumda” olduğunu ifade etti.

SÖZLÜ TARTIŞMA HIZLA BÜYÜDÜ

Görgü tanıkları, Harden’ın gece yarısına dakikalar kala sokakta eşyalar fırlattığını ve başka bir kişinin kız arkadaşıyla kısa süreli bir sözlü tartışma yaşadığını anlattı. Ardından, 26 yaşındaki Bhekisani Matabiswana’nın Harden’a saldırdığı iddia edildi.

Savcılığa göre saldırı son derece hızlı ve şiddetliydi. Harden ağır beyin travması, yüzünde ciddi darp izleri, kırık burun ve çene ile birlikte çok sayıda iç ve dış yaralanma aldı. Ölümcül darbenin tam olarak hangi yaradan kaynaklandığı ise tıbben tespit edilemedi.

OLAY SONRASI ARKADAŞLARINA MESAJ ATTI

Davanın dikkat çeken detaylarından biri de sanığın, saldırı sonrası Harden’ın telefonunu kullanarak arkadaşlarına mesaj atması oldu. Mesajlarda, olayla ilgili çelişkili ifadeler yer alırken, “birini dövdüm” ve “kaçabilirim” gibi sözler kullandığı iddia edildi.

MEŞRU MÜDAFAA MI?

Sanık Matabiswana ise suçlamaları reddederek meşru müdafaa savunması yaptı. Savunmasına göre Harden, kız arkadaşına yönelik bir hamlede bulundu ve olay bu nedenle kontrolden çıktı. Ancak savcılık, Harden’ın fiziksel olarak karşılık verebilecek durumda olmadığını vurguladı.

Olay sonrası ülkeyi terk etmeye çalıştığı öne sürülen sanık, Manchester Havalimanı’na giderken yakalandı.

MODEL AJANSI MESAJ YAYINLADI

Hayatını kaybeden Luke Harden’ın uzun yıllardır modellik yaptığı ajansı, onu “saygı duyulan ve sevilen bir profesyonel” olarak tanımlarken, ailesi ise “tarifsiz bir acı içindeyiz” açıklamasında bulundu.