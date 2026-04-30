Ünlü şarkıcının internet alışverişi şoke etti! Bagajından 14 yaşındaki kızın cesedi çıkmıştı

"Romantic Homicide" ve "Here With Me" gibi hit şarkılarıyla dünya çapında ün kazanan ABD'li şarkıcı D4vd'nin, 14 yaşındaki Celeste Rivas Hernandez'i öldürmek ve cesedini parçalamakla suçlandığı davada yeni deliller ortaya çıktı.

Savcılar, gerçek adı David Anthony Burke olan şarkıcının, cinayetin ardından izlerini kaybettirmek için sahte bir isim kullanarak internet üzerinden şoke edici alışverişler yaptığını ileri sürdü.

Dosyada yer alan bilgilere göre Burke; iki adet elektrikli testere, bir ceset torbası, bir kürek ve bir şişme mavi havuz satın aldı. Ayrıca, kanıtları yok etmek amacıyla bir "yakma kafesi" sipariş ettiği de iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Eylül 2025'te Hollywood’daki bir otoparkta, D4vd’nin üzerine kayıtlı bir araçtan gelen kötü kokular üzerine polis ekipleri harekete geçmişti. Yapılan incelemede, aracın bagajında iki siyah çanta içerisinde parçalanmış ve çürümeye yüz tutmuş insan kalıntıları bulunmuştu.

Adli tıp incelemeleri sonucunda bu kalıntıların, Nisan 2025’ten beri kayıp olan 14 yaşındaki Celeste Rivas Hernandez’e ait olduğu belirlenmişti

Savcılık, o dönem 20 yaşında olan şarkıcının, 14 yaşındaki Celeste ile yasa dışı cinsel ilişkiye girdiğini ve genç kızın bu durumu ifşa etme tehdidi üzerine cinayetin işlendiğini öne sürdü.

Savcı Hochman, "Burke, kariyerini yerle bir edebilecek bu ifşayı önlemek için kurbanı pusuya düşürerek öldürdü ve cesedini parçalara ayırdı" dedi.

7 AYRI SUÇTAN YARGILANIYOR

D4vd, hakkındaki suçlamaları reddederek suçsuz olduğunu savundu. Los Angeles Bölge Savcılığı ise ünlü şarkıcıya karşı; cinayet ve bir çocuğun sürekli cinsel istismarı gibi toplam 7 ağır suçlamada bulundu. Davanın bir sonraki duruşmasının Mayıs ayı sonunda yapılması bekleniyor.