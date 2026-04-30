Country müziğin en simge isimlerinden biri olan ABD'li şarkıcı ve söz yazarı David Allan Coe, 29 Nisan 2026'da 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Ünlü şarkıcı, yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Willie Nelson’dan Kid Rock’a kadar pek çok dev isimle aynı sahneyi paylaşan sanatçının vefatını eşi Kimberly duyurdu. 86 yaşındaki sanatçı, son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

"MÜZİĞİM OLMASAYDI HAPİSHANEDE ASLA HAYATTA KALAMAZDIM"

Aslen Ohio doğumlu olan David Allan Coe, gençlik yıllarını ıslahhanelerde geçirdi. Coe'nun müzik kariyerinin temelleri, 1963-1967 yılları arasında hırsızlık aletleri bulundurmaktan yattığı bir Ohio hapishanesinde atıldı.

İlk albümü olan Penitentiary Blues, tamamen içerideyken yazdığı şarkılardan oluşuyordu. Ünlü sanatçı, şöhrete ulaştıktan sonra o günleri şu sözlerle anlatmıştı:

"Müziğim olmasaydı hapishanede asla hayatta kalamazdım. Beni yapacak hiçbir şeyin olmadığı bir hücreye koyabilirlerdi ama ben hala kafamda bir şarkı yapabilirdim."

60 YILLIK KARİYERİNE 42 ALBÜM SIĞDIRDI

60 yıllık kariyerine 42 stüdyo albümü ve yüzlerce şarkı sığdıran Coe, müzik tarihine geçen pek çok esere imza attı.

Ayrıca sahneye maske ve elmas süslemeli kostümlerle çıkarak yarattığı "Mysterious Rhinestone Cowboy" (Gizemli Elmas Kovboy) imajıyla hafızalara kazındı.