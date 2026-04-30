Country müziğin sıra dışı ismi vefat etti!

Country müziğin sıra dışı ismi vefat etti!
Cezaevinde başlayan sıra dışı kariyeriyle country müziğe damga vuran ünlü şarkıcı David Allan Coe, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Country müziğin en simge isimlerinden biri olan ABD'li şarkıcı ve söz yazarı David Allan Coe, 29 Nisan 2026'da 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Ünlü şarkıcı, yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Willie Nelson’dan Kid Rock’a kadar pek çok dev isimle aynı sahneyi paylaşan sanatçının vefatını eşi Kimberly duyurdu. 86 yaşındaki sanatçı, son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

yillarca-hapishanedeydi-unlu-sarkicidan-aci-haber-geldi-2.webp

"MÜZİĞİM OLMASAYDI HAPİSHANEDE ASLA HAYATTA KALAMAZDIM"

Aslen Ohio doğumlu olan David Allan Coe, gençlik yıllarını ıslahhanelerde geçirdi. Coe'nun müzik kariyerinin temelleri, 1963-1967 yılları arasında hırsızlık aletleri bulundurmaktan yattığı bir Ohio hapishanesinde atıldı.

İlk albümü olan Penitentiary Blues, tamamen içerideyken yazdığı şarkılardan oluşuyordu. Ünlü sanatçı, şöhrete ulaştıktan sonra o günleri şu sözlerle anlatmıştı:

"Müziğim olmasaydı hapishanede asla hayatta kalamazdım. Beni yapacak hiçbir şeyin olmadığı bir hücreye koyabilirlerdi ama ben hala kafamda bir şarkı yapabilirdim."

yillarca-hapishanedeydi-unlu-sarkicidan-aci-haber-geldi-3.webp

Ünlü şarkıcının internet alışverişi şoke etti! Bagajından 14 yaşındaki kızın cesedi çıkmıştıÜnlü şarkıcının internet alışverişi şoke etti! Bagajından 14 yaşındaki kızın cesedi çıkmıştı

60 YILLIK KARİYERİNE 42 ALBÜM SIĞDIRDI

60 yıllık kariyerine 42 stüdyo albümü ve yüzlerce şarkı sığdıran Coe, müzik tarihine geçen pek çok esere imza attı.

Ayrıca sahneye maske ve elmas süslemeli kostümlerle çıkarak yarattığı "Mysterious Rhinestone Cowboy" (Gizemli Elmas Kovboy) imajıyla hafızalara kazındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Ünlü şarkıcının internet alışverişi şoke etti! Bagajından 14 yaşındaki kızın cesedi çıkmıştı
Ünlü şarkıcının internet alışverişi şoke etti! Bagajından 14 yaşındaki kızın cesedi çıkmıştı
Dizi biteli 22 yıl oldu ama her yıl 20 milyon dolar alıyorlar
Dizi biteli 22 yıl oldu ama her yıl 20 milyon dolar alıyorlar