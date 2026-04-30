Dizi biteli 22 yıl oldu ama her yıl 20 milyon dolar alıyorlar

Dünyaca ünlü Friends dizisi, yayın hayatını 22 yıl önce noktalasa da oyuncu kadrosu her yıl yaklaşık 20 milyon dolar telif geliri elde etmeye devam ediyor.

1994 yılında yayın hayatına başlayan ve tam 10 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren fenomen dizi 'Friends', final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen oyuncularına servet kazandırmaya devam ediyor.

Fenomen dizi, 6 Mayıs 2004 tarihinde yayınlanan final bölümüyle 10 yıllık macerasını noktalamıştı. Ancak dizinin yayın hayatının sona ermesinin üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer ve 2023 yılında hayatını kaybeden Matthew Perry telif haklarından devasa kazançlar elde etmeyi sürdürüyor.

LİSA KUDROW’DAN 20 MİLYON DOLARLIK İTİRAF

Dizinin sevilen karakterlerinden Phoebe Buffay’e hayat veren Lisa Kudrow, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda merak edilen o rakamı açıkladı.

Kudrow, her bir ana kadro oyuncusunun yıllık telif kazancının yaklaşık 20 milyon dolar olduğunu söyledi.

"MATTHEW HEPİMİZİN ÖTESİNDEYDİ"

Lisa Kudrow, röportajında kazançların yanı sıra duygusal bir itirafta da bulundu. Arkadaşı Matthew Perry’nin vefatından sonra diziyi ilk kez tarafsız bir gözle yeniden izlediğini belirten Kudrow, o dönem kendi performansındaki eksiklere odaklansa da şimdi ekibin ne kadar harika olduğunu anladığını söyledi.

Kudrow, ekip arkadaşlarını överken özellikle Perry için, "Matthew hepimizin ötesindeydi" ifadelerini kullandı.

