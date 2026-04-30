Dünyaca ünlü şarkıcı sahneye fırlayan hayranıyla öpüştü!

"Bailamos", "Hero", "Escape" ve "Bailando" gibi hit şarkılarıyla tanınan dünyaca ünlü İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias, son konseriyle dikkatleri üzerine çekti.

Konser sırasında güvenlik engelini aşarak sahneye fırlayan bir kadın hayranı, Enrique Iglesias ile fotoğraf çektirmek istedi. Ünlü şarkıcı, selfie sırasında kadının yanağından öperek poz verirken beklenmedik bir an yaşandı.

Kadının ünlü şarkıcıyı öpmesiyle başlayan anlar, Iglesias’ın karşılık vermesiyle devam etti.

İkilinin öpüşmesi, seyirciler tarafından saniye saniye kaydedildi.

MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Yaşanan bu anların ardından Iglesias, o anları sosyal medya üzerinden de takipçileriyle paylaştı.

X hesabından görüntüleri yayınlayan dünyaca ünlü şarkıcı, paylaşımına “Bu çılgınca oldu” notunu düştü. Video, kısa sürede milyonlarca izlenme aldı.