2022 yılında evlenen ünlü oyuncu Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı çifti, son günlerde ortaya atılan ihanet iddialarıyla gündemdeydi.

Lara Paşalı’nın, Selahattin Paşalı’nın rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile mesajlaşmalarını yakaladığı iddia edilmişti.

Çiftin evlilik yıl dönümlerini kutlamaması, Lara Paşalı’nın alyansını çıkarması ve düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması; ilişkide sorun olduğu şeklinde yorumlandı.

ALYANSLI PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Gündemdeki iddiaların ardından Lara Paşalı düğün fotoğraflarını yeniden yükledi. Son olarak alyansını gösteren yeni bir paylaşım yapan Paşalı’nın bu hamlesi, çiftin arasındaki buzların eridiği yönünde yorumlandı.

Selahattin Paşalı’nın da eşinin alyanslı paylaşımını beğendiği görüldü.

Gonca Vuslateri'nin bakıcı isyanı! "5 bin lira fazla verince..."

ORTAK AÇIKLAMA GELMİŞTİ

İddiaların büyümesi üzerine ortak bir açıklama da yapan çift şu ifadeleri kullanmıştı: