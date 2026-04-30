İhanet iddiaları sonrası Lara Paşalı'dan flaş paylaşım!

İhanet iddialarıyla gündeme gelen Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı çiftinden flaş bir hamle geldi. Önce düğün fotoğraflarını silen, ardından alyansını çıkaran Lara Paşalı’nın son paylaşımı dikkat çekti.

2022 yılında evlenen ünlü oyuncu Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı çifti, son günlerde ortaya atılan ihanet iddialarıyla gündemdeydi.

Lara Paşalı’nın, Selahattin Paşalı’nın rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile mesajlaşmalarını yakaladığı iddia edilmişti.

Çiftin evlilik yıl dönümlerini kutlamaması, Lara Paşalı’nın alyansını çıkarması ve düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması; ilişkide sorun olduğu şeklinde yorumlandı.

ALYANSLI PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Gündemdeki iddiaların ardından Lara Paşalı düğün fotoğraflarını yeniden yükledi. Son olarak alyansını gösteren yeni bir paylaşım yapan Paşalı’nın bu hamlesi, çiftin arasındaki buzların eridiği yönünde yorumlandı.

Selahattin Paşalı’nın da eşinin alyanslı paylaşımını beğendiği görüldü.

ORTAK AÇIKLAMA GELMİŞTİ

İddiaların büyümesi üzerine ortak bir açıklama da yapan çift şu ifadeleri kullanmıştı:

  • "Son günlerde hakkımızda ortaya atılan iddialara ilişkin kısa bir açıklama yapmak isteriz.
  • Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz.
  • Bu dönemde sessiz kalmayı tercih ettik; çünkü kişisel süreçlerimizi kendi içimizde, sakinlikle yönetmek istedik. Ancak bu sessizliğimizin yanlış anlaşılması ve farklı yorumlanması, gerçeği yansıtmayan spekülatif haberlerin artmasına neden oldu.
  • Sürece dair kamuoyuna yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isteriz.
  • Özel hayatımıza gösterilen hassasiyet ve anlayış için, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

