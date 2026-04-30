Gonca Vuslateri'nin bakıcı isyanı! "5 bin lira fazla verince..."

2024 yılında Levent Yaşar ile evlenip kızı Asya’yı kucağına alan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, bebek bakıcılarıyla ilgili yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Aslı Şafak’la İşin Aslı programına konuk olan ünlü oyuncu, özellikle lohusalık döneminde yaşanan sorunlara dikkat çekti.

"BAZI ARKADAŞLARIM ÖYLE TRAVMALAR YAŞADI"

Vuslateri, lohusalıkta bakıcının rolünün büyük olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Lohusalık döneminde gelen dadının büyük önemi var. Size destek mi oluyor, yoksa sizi eleştiren bir dadı mı? Bazı arkadaşlarım öyle travmalar yaşadı."

Ünlü oyuncu, bazı bakıcıların anneler üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek şöyle dedi:

"Lohusayken ‘Sütün yetmiyor galiba, ben mama vereyim’ diyen dadılar var. Çocuğumun ayakta sallanmasını istemiyorum ama dadı geliyor ve çocuğumu ayakta sallamaya başlıyor."

Tiktok fenomenine canlı yayında para yağdı: 42 dakikada servet kazandı

"DADI BİR ANDA EVDEN GİDEBİLİYOR"

Bakıcı bulma ve süreci sürdürebilmenin ekonomik açıdan da zorlaştığını dile getiren Vuslateri, şunları söyledi:

"Biri ‘Ben sana 5 bin lira daha fazla veririm’ dediğinde dadı bir anda evden gidebiliyor. Oturmuş bir sistem kurmak gerçekten çok zor."