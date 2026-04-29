Tiktok fenomenine canlı yayında para yağdı: 42 dakikada servet kazandı

Tiktok fenomeni Fatma Soydaş, canlı yayında izleyicilerden gelen hediyelerle 42 dakikada 323 bin TL’den fazla kazanç elde etti. Instagram'daki "abonelik" özelliğini de aktifleştiren Soydaş'ın geliri dudak uçuklattı.

Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, TikTok üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayınla dikkatleri üzerine çekti. Son dönemde artan popülaritesiyle öne çıkan Soydaş, kısa sürede elde ettiği kazançla gündem oldu.

Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği videolar ve hakkında çıkan ilişki iddialarının ardından Soydaş, TikTok’taki son canlı yayınında büyük ilgi gördü.

Yayın sırasında izleyicilerden gelen hediyelerle yalnızca 42 dakika içinde 323 bin 330 TL topladı.

Said Hatipoğlu ile adı anılan fenomen, sosyal medyada çok konuşulan iddialara ilişkin daha önce açıklama yaparak aralarında bir ilişki olmadığını belirtmişti.

ABONELİK GELİRİ DE DUDAK UÇUKLATTI

TikTok’taki kazancının yanı sıra Instagram’daki “Abonelik” özelliğini de aktifleştiren Soydaş, buradan da önemli bir gelir elde etti. 59,99 TL’lik aylık abonelik sistemi üzerinden kısa sürede yüksek sayıda kullanıcıya ulaştı.

Verilere göre, yalnızca iki gün içinde 9 bin 338 kişinin abone olduğu sistem sayesinde Soydaş, yaklaşık 560 bin 186 TL gelir elde etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

