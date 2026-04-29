Tupac cinayetinde yeni perde! 30 yıl sonra şok dava

Ünlü rapçi Tupac'ın 1996’daki ölümüyle ilgili ailesi tarafından açılan yeni dava, cinayetin arkasında “karmaşık bir komplo” olduğu iddialarını yeniden gündeme taşıdı. 30 yıl sonra gelen bu hamleyle olayın arkasındaki isimlerin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Dünyaca ünlü rapçi Tupac Shakur’un 1996 yılındaki ölümüyle ilgili yıllar sonra yeni bir gelişme yaşandı. Shakur’un ailesi, sanatçının öldürülmesine ilişkin Los Angeles’ta haksız ölüm davası açtı.

Dava dosyasında, saldırıyla bağlantılı olarak yargılanmayı bekleyen eski çete lideri Duane “Keefe D” Davis başlıca sanık olarak gösterildi.

Aile tarafından açılan davada, Tupac’ın öldürülmesinin basit bir olay olmadığı, aksine “karmaşık bir komplo”nun parçası olduğu öne sürüldü. Dava sürecinde elde edilecek delillerle, cinayetin planlanması ve uygulanmasında rol alan kişilerin kimliklerinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Dava belgelerinde, Tupac’ın ölümünden yaklaşık 30 yıl sonra, 2023 yılında ilk ve tek tutuklamanın gerçekleştirildiği vurgulandı.

YENİ DELİLLER DOSYAYA GİRDİ

Davada, büyük jüri tutanakları ve bir belgeselde yer alan ifadelerin önemli rol oynadığı belirtildi. Bu yeni bilgilerin, cinayetin arkasındaki daha geniş yapının ortaya çıkarılmasına katkı sağlayabileceği ifade edildi.

Davanın en çok ses getiren detayı ise Sean "Diddy" Combs hakkındaki iddialar oldu. Bir dijital platformda yayınlanan son belgeselde yer alan kayıtlara göre Davis, Combs’un Tupac’ı öldürmesi için kendisine 1 milyon dolar teklif ettiğini öne sürmüştü.

Combs ise bu iddiaları "karalama kampanyası" diyerek yalanlamıştı.

1990’lı yılların en etkili rapçilerinden biri olan Tupac Shakur, Las Vegas’ta uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetmişti. Henüz 25 yaşındayken yaşamını yitiren sanatçının ölümü, müzik dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

