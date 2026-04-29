Efsane rapçi hayatını kaybetti: Ölüm nedeni açıklanmadı!

1990’ların ikonik hip-hop grubu Digital Underground üyelerinden Cleetis Mack’in hayatını kaybettiği açıklandı. Müzik dünyasını üzen haber, rap camiasında büyük yankı uyandırdı.

ABD basınında yer alan bilgilere göre, yetkililer ünlü rapçinin ölüm nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapmazken, sanatçının kesin yaşına dair bilgiler de gizli tutuluyor.

Grubun sözcüsü tarafından yapılan duygusal açıklamada, Mack’in gruptaki yerinin sadece bir üyelikten ibaret olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Onun ölümü Digital Underground ailemizde ve kalplerimizde asla dolmayacak bir boşluk bıraktı. O, sadece bu hareketin bir parçası değil, ruhuydu. Çevresine yaydığı sessiz güç, sadakat ve sevgiyle her zaman hatırlanacak" ifadelerine yer verildi.

90'LI YILLARA DAMGA VURMUŞTU

Cleetis Mack, grubun efsaneleştiği 90’lı yılların başında ekibe dahil olmuş ve önemli başarılara imza atmıştı.

Özellikle, grubun bir dönem üyesi olan ve 1996 yılında suikasta kurban giden efsane rapçi Tupac ile birlikte kaydettikleri “Wussup Wit the Luv” single'ı, Mack’in grupla yaptığı ilk ve en önemli çalışmalardan biri olarak tarihe geçmişti.

Grubun kurucusu ve “The Humpty Dance” gibi hitlerin mimarı olan Shock G de 2021 yılında 57 yaşındayken aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybetmişti.