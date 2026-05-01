Jennifer Lopez'in Türk tasarımcısına milyon dolarlık boşanma davası!

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez için yatağından sahnesine kadar yaptığı tasarımlarla adını duyuran Şafak Çak, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

13 yıldır evli olduğu Elvan Akın Çak’ın, Şafak Çak'a boşanma davası açtığı öğrenildi. Dava dosyasına yansıyan talepler ise büyük yankı uyandırdı.

Şafak Çak ile Elvan Akın Çak, 2013 yılında New York’ta evlenmişti. Uzun yıllardır gözlerden uzak bir evlilik sürdüren çift yollarını ayırma kararı aldı.

5 MİLYON DOLAR TAZMİNAT, 50 BİN DOLAR NAFAKA

Sabah'ın haberine göre Elvan Akın Çak, boşanmak için eşinden 5 milyon dolar tazminat talep etti. Ayrıca 50 bin dolar nafaka isteğinde de bulundu.

Şafak Çak’ın boşanma sürecini yönetmesi için avukat Aslı Hatemi’ye vekalet verdiği öğrenildi. Taraflar arasında nasıl bir uzlaşma sağlanacağı ve talep edilen rakamların değişip değişmeyeceği merak konusu oldu.