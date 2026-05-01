Okul saldırılarının ardından o dizi için flaş karar!

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan okul saldırılarının ardından dikkat çeken bir karar alındı. İspanyol “Vis A Vis” dizisinin yerli uyarlaması, şiddet sahneleri nedeniyle ertelendi.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının ardından televizyon dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yeni sezon için hazırlıkları süren bir dizi ile ilgili beklenmedik bir karar alındı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Sema Ergenekon’un yeni sezon için kaleme aldığı ve Ay Yapım imzası taşıyan İspanyol “Vis A Vis” dizisinin yerli uyarlaması merakla bekleniyordu. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturacağı öğrenilen proje için kanal görüşmeleri sürerken, son gelen bilgilere göre dizi ertelendi.

ŞİDDET SAHNELERİ NEDENİYLE ERTELENDİ

Dizinin ertelenmesindeki en önemli etken senaryodaki şiddet sahneleri oldu. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının ardından televizyon içeriklerindeki şiddet unsurları yeniden tartışma konusu haline gelmişti. Bu süreçte birçok projede silahlı sahneler de kaldırıldı ya da önemli ölçüde azaltıldı.

