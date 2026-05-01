Ünlü model 1,6 milyon dolarlık servetini kaybetti! Artık sokaklarda yaşıyor

Bir zamanlar podyumların aranan ismi olan ve milyon dolarlık servetiyle lüks bir hayat süren ünlü model Loni Willison, şimdilerde Los Angeles sokaklarında evsiz olarak yaşamını sürdürüyor.

2012-2014 yılları arasında "Baywatch" dizisinin yıldızı Jeremy Jackson ile yaptığı evlilik ve fitness dergilerinin kapaklarını süsleyen fiziğiyle tanınan Willison, bugün tanınmaz hale geldi.

1,6 milyon dolarlık servetini kaybettiği öğrenilen ünlü modelin, 2018 yılından bu yana Los Angeles sokaklarında evsiz olarak yaşadığı öğrenildi.

Son olarak elinde battaniyeleriyle görüntülenen Willison’ın, çöplerden yiyecek topladığı anlar kameralara yansıdı.

YARDIM TEKLİFLERİNİ REDDEDİYOR

Madde bağımlılığı ve ciddi psikolojik sorunlarla mücadele ettiği belirtilen 43 yaşındaki eski model, yardım tekliflerini ise geri çeviriyor.

Kendisiyle röportaj yapan muhabirlere, "Kimseden yardım istemiyorum. Kendi başımın çaresine bakabiliyorum. Burada kimse beni rahatsız etmiyor" dediği öğrenildi.