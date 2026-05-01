Zerrin Özer'in ablası Tülay Özer hayatını kaybetti: Bir döneme damga vurmuştu

Türk müziğinin önemli isimlerinden, aynı zamanda sanatçı Zerrin Özer’in ablası olan Tülay Özer hayatını kaybetti. 79 yaşındaki sanatçının vefatı, müzik camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Tülay Özer, müzik dünyasına 1974 yılında yayımladığı “Gel Artık / Niye Çattın Kaşlarını” adlı 45’liğiyle giriş yaptı. Kısa sürede dikkat çeken sanatçı, asıl çıkışını ise 1975 yılında “İkimiz Bir Fidanız / Son Ümit” plağıyla yakaladı.

ALTIN PLAK ÖDÜLLÜ BİR İSİMDİ

Tülay Özer, ilk kez sahne aldığı İzmir Fuarı’nda Altın Plak Ödülü’ne layık görüldü. 1970’li yıllarda Anadolu pop ve arabesk çizgide seslendirdiği eserlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

“BÜKLÜM BÜKLÜM” İLE ZİRVEYE ÇIKTI

Sanatçı, 1978 yılında Sezen Aksu bestesi olan “Büklüm Büklüm”ü yorumlayarak müzik listelerinde yeniden büyük bir çıkış yakaladı. Bu parça, kariyerinin en çok ses getiren çalışmalarından biri oldu.

1980’li yıllardan itibaren müzik kariyerinde daha geri planda kalan Tülay Özer, kardeşi Zerrin Özer’in sanat hayatına başlamasında önemli rol oynadı.