Cem Yılmaz'ın 100 yıllık ikizi ortaya çıktı! Kendisi bile inanamadı

1926 yılında Fas Sultanı Moulay Youssef’in Paris ziyareti sırasında çekilen tarihi görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Arşivden çıkan karelerdeki benzerlik ise herkesi şaşkına çevirdi. Youssef, ünlü komedyen Cem Yılmaz’a olan çarpıcı benzerliğiyle dikkat çekti.

Yüz yıl önce çekilen videonun yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyada, Fas Sultanı Moulay Youssef ile Cem Yılmaz arasındaki benzerlik konuşulmaya başlandı. Paylaşımlar kısa sürede viral oldu.

Görüntüleri gören sosyal medya kullanıcıları, “Cem Yılmaz’ın 100 yıl önceki hali”, “tarihi ikizi bulundu” ve “bu kadar benzerlik olmaz” gibi yorumlar yaptı. Kısa sürede binlerce paylaşım yapıldı.

CEM YILMAZ’DAN ESPRİLİ YANIT

Gündem olan görüntülerin ardından Cem Yılmaz da sessiz kalmadı. Benzerlik karşısında şaşıran ünlü komedyen, yaptığı esprili paylaşımda, "Fas Prensi değilim sadece tören için 2 saatliğine oradaydım. Bunlar oluyor, yapılıyor." ifadelerini kullandı.