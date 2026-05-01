Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

Kerem Alışık'tan Türkan Şoray'a kadar pek çok ünlü isim, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü anlamlı mesajlarla kutladı.

Kerem Alışık: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Bereketi en bol yağmur alın teridir. Temiz ve terli alınları ile çorbasını kaynatan, aşına hiç acı tuz katmadan sıcak yürekleri ve namuslu elleriyle dünyayı omuzlarının üstünde taşıyan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Türkan Şoray: Alın teri en kutsal değerdir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Kenan Doğulu: Sanattan hayata, üretimden geleceğe dokunan tüm ellerin; dünyayı güzelleştiren tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Esra Erol: Bugün hayatı omuzlayanların günü. Alın teriyle var olanların, emeğiyle dünyayı döndürenlerin günü. Emek veren, üreten, direnen herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Mustafa Sandal: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Tüm emekçi kardeşlerime selam olsun.

Çağla Şıkel: 1 Mayıs, emeğin ve dayanışmanın önemini hatırladığımız özel bir gün. Tüm emekçilere kutlu olsun.

Erol Evgin: Sevgili dostlar, emeğiyle çalışan tüm vatandaşlarımızın 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Deniz Uğur: Oyuncu da işçidir. Size emek ve dayanışmayı hatırlatmaya geldim. Çok sağlam sınanıyoruz. Aile, dostluk, komşuluk bağlarını güçlendirin.