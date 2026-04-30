Kanserle mücadele eden ünlü sunucu hastane odasından seslendi!

Mart ayında kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu açıklayan ünlü sunucu Serap Paköz, tedavi sürecine dair yeni paylaşımlarda bulundu.

Tedavi sürecini takipçileriyle paylaşmayı sürdüren Paköz, bu kez kemoterapi ve immünoterapi aldığı anları paylaştı.

"HAYATA YENİDEN 'MERHABA' DEME GÜNÜ"

Serap Paköz, sürece dair duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Haftada bir gün kemoterapi, üç haftada bir gün de kemoterapi ve immünoterapi alıyorum. Bu rutin üç ay sonra değişecek. Kemoterapi günleri benim için sadece bir tedavi günü değil; bir disiplin, bir odaklanma ve hayata yeniden 'Merhaba' deme günü. Her tahlil sonucu bir umut, her seans zafere bir adım daha yakınlaşmak demek."

İhanet iddiaları sonrası Lara Paşalı'dan flaş paylaşım!

"İÇİMİZDEKİ IŞIK HER ZAMANKİNDEN DAHA PARLAK"

Saçlarını kaybetmenin ve fiziksel zorlukların sürecin bir parçası olduğunu belirten Paköz, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: