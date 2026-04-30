Kanserle mücadele eden ünlü sunucu hastane odasından seslendi!

Mart ayında meme kanseri teşhisi konulan Serap Paköz, hastane odasından yaptığı yeni paylaşımda tedavi sürecini takipçileriyle paylaştı.

Mart ayında kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu açıklayan ünlü sunucu Serap Paköz, tedavi sürecine dair yeni paylaşımlarda bulundu.

Tedavi sürecini takipçileriyle paylaşmayı sürdüren Paköz, bu kez kemoterapi ve immünoterapi aldığı anları paylaştı.

"HAYATA YENİDEN 'MERHABA' DEME GÜNÜ"

Serap Paköz, sürece dair duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Haftada bir gün kemoterapi, üç haftada bir gün de kemoterapi ve immünoterapi alıyorum. Bu rutin üç ay sonra değişecek. Kemoterapi günleri benim için sadece bir tedavi günü değil; bir disiplin, bir odaklanma ve hayata yeniden 'Merhaba' deme günü. Her tahlil sonucu bir umut, her seans zafere bir adım daha yakınlaşmak demek."

İhanet iddiaları sonrası Lara Paşalı'dan flaş paylaşım!İhanet iddiaları sonrası Lara Paşalı'dan flaş paylaşım!

"İÇİMİZDEKİ IŞIK HER ZAMANKİNDEN DAHA PARLAK"

Saçlarını kaybetmenin ve fiziksel zorlukların sürecin bir parçası olduğunu belirten Paköz, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Belki saçlarımız dökülüyor, belki vücudumuz yoruluyor ama içimizdeki ışık her zamankinden daha parlak. Bu video benim değil, direncin ve hayata tutunmanın hikayesi. Adı ister kanser olsun ister başka bir şey; biz buradayız, ayaktayız ve şifalanıyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Magazin
Dünyaca ünlü şarkıcı sahneye fırlayan hayranıyla öpüştü!
Dünyaca ünlü şarkıcı sahneye fırlayan hayranıyla öpüştü!
İhanet iddiaları sonrası Lara Paşalı'dan flaş paylaşım!
İhanet iddiaları sonrası Lara Paşalı'dan flaş paylaşım!