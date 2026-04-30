Trump yine Almanya liderini hedef aldı! "Ülkeni kurtarmaya bak, dünyaya karışma"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’i hedef almaya devam ediyor.

İran konusu Berlin ile Beyaz Saray’ı karşı karşıya getirdi! "Almanya’nın bu kadar kötü durumda olması şaşırtıcı değil"

Trump, Almanya liderinin Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme konusunda “tamamen etkisiz” olduğunu öne sürerek, bu konuya daha fazla odaklanması gerektiğini belirtti. Ayrıca Almanya’nın iç sorunlarına dikkat çeken Trump, özellikle göç politikaları ve enerji krizinin ülkeyi zayıflattığını iddia etti.

"UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI'NA ZAMAN HARCASIN"

Trump Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada “Almanya Şansölyesi, Rusya/Ukrayna savaşını sona erdirmek için daha fazla zaman harcamalı (bu konuda tamamen etkisiz kaldı!) ve kırılmış ülkesini, özellikle göç ve enerji sorunlarını düzeltmeye odaklanmalı; ayrıca İran nükleer tehdidinden kurtulmak için adım atanlara müdahale etmek yerine bu konulara daha az zaman ayırmalı. Bu sayede Almanya dahil dünya daha güvenli bir yer haline geliyor!” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı bu açıklamayla Almanya’nın “kırılgan bir yapıya sahip olduğunu” iddia ederek, Şansölye’nin bu sorunları çözmeye yoğunlaşması gerektiğini savundu. ABD Başkanı ayrıca, İran’ın nükleer tehdidini ortadan kaldırmaya yönelik girişimlere müdahale edilmemesi gerektiğini belirterek, bu adımların “dünya güvenliği açısından önemli” olduğunu dile getirdi.