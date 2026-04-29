İran konusu Berlin ile Beyaz Saray’ı karşı karşıya getirdi! "Almanya’nın bu kadar kötü durumda olması şaşırtıcı değil"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Marsberg kentinde bir lise programında öğrencilerle buluştuğu sırada, ABD’nin İran’daki politikalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Almanya Başbakanı endişeyi açıkladı: Bu savaşın çıkışı yok

Merz, Washington’un bölgede hızlı ve etkili bir sonuç elde edebileceği fikrine katılmadığını belirterek, İran’ın beklenenden daha güçlü bir müzakere kapasitesine sahip olduğunu savundu. Alman Başbakanı, ABD’nin diplomatik süreçte yeterince ikna edici bir strateji ortaya koyamadığını ileri sürerek, “İranlılar daha önce düşünüldüğünden çok daha güçlüler ve Amerikalıların müzakerelerde gerçekten ikna edici bir stratejisi yok.” ifadelerini kullandı.

"İRAN, ABD'Yİ AŞAĞILIYOR" DEMİŞTİ

Çatışmaların en kritik aşamasının sadece müdahale değil, çıkış stratejisi olduğunu vurgulayan Merz, Afganistan ve Irak örneklerini hatırlatarak, “Sadece içeri girmek yetmez, aynı zamanda nasıl çıkılacağını da bilmek gerekir. Bunu Afganistan’da 20 yıl boyunca çok acı bir şekilde gördük, Irak’ta da gördük.” dedi.

ABD’nin İran politikasında net bir plan olmadan hareket ettiğini öne süren Merz, bu durumun krizi daha da karmaşık hale getirdiğini savundu. İranlıların diplomasi konusunda oldukça güçlü olduğunu söyleyen Merz, “Bütün bir ulus İran liderliği tarafından aşağılanıyor.” ifadelerini de kullandı.

TRUMP'TAN SERT TEPKİ

Bu açıklamalar Washington’da hızlı bir karşılık buldu. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Merz’i sert sözlerle eleştirdi. Trump, “Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İran'ın nükleer silaha sahip olmasında bir sakınca görmüyor. Ne konuştuğunu bilmiyor!” dedi.

"DAHA ÖNCE YAPILMALIYDI"

Trump açıklamasının devamında ise İran’ın nükleer silah sahibi olmasının küresel güvenlik açısından büyük bir tehdit olduğunu savunarak, “Eğer İran bir nükleer silaha sahip olsaydı, tüm dünya rehin tutulurdu. Ben şu anda İran ile ilgili, diğer ulusların veya başkanların çok daha önce yapması gereken bir şey yapıyorum.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca Almanya’ya da göndermede bulunarak, “Almanya’nın hem ekonomik hem de diğer açılardan neden bu kadar kötü durumda olduğu şaşırtıcı değil!” sözleriyle tartışmayı daha da sertleştirdi.