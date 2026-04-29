Öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen kan dondurdu! Mesajları vahşeti ortaya çıkardı

ABD’nin Florida eyaletinde eğitim dünyasını sarsan bir skandal ortaya çıktı. Broward County’de üç yıldır yedek öğretmen olarak görev yaptığı belirtilen 27 yaşındaki Marsel Javaris Smith, reşit olmayan iki kız öğrenciye yönelik cinsel içerikli mesajlar göndermek ve cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.

13 yaşındaki öğrenciye istismar! Öğretmen 10 yıl hapis cezası aldı

Soruşturma dosyasına göre Smith, Ekim ayında sınıf çıkışında bir öğrencinin telefon numarasını aldıktan sonra kısa süre içinde uygunsuz ve cinsel içerikli mesajlar göndermeye başladı. Mesajlarda öğrenciden açık içerikli fotoğraf ve videolar istediği belirtildi.

"BANA GÜVENEBİLİRSİN" DİYEREK ÖĞRENCİYE BASKI

Öğrencinin tüm bu talepleri reddetmesine rağmen Smith’in ısrarını sürdürdüğü, “Okulda beni görüyorsun, bana güvenebilirsin” diyerek baskı kurmaya çalıştığı öne sürüldü.

İddialara göre Smith, 14 Ekim’de öğrenciyi bir fast-food restoranında buluşmaya ikna etti ve burada cinsel içerikli bir talepte bulundu. Öğrencinin bunu da reddetmesinin ardından, beş gün sonra Fort Lauderdale’deki Osswald Park’a götürdüğü ve burada araç içinde cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürüldü. Raporda öğrencinin tüm süreç boyunca defalarca “hayır” dediği ve hiçbir şekilde rıza göstermediği vurgulandı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNE BİLDİRDİ

Ayrıca Smith’in okul içinde de öğrenciyi boş bir sınıfa çağırmaya çalıştığı, ancak öğrencinin bunu kabul etmediği belirtildi. Olayın, öğrencinin durumu bir okul güvenlik görevlisine bildirmesiyle ortaya çıktığı kaydedildi.

Soruşturma devam ederken, Smith’in başka bir kız öğrenciye de telefon numarasını aldıktan sonra mesajlar gönderdiği ve cinsel içerikli taleplerde bulunduğu iddiaları da gündeme geldi. Bu ikinci vakaya ilişkin detayların henüz netleşmediği aktarıldı.

İFADESİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Gözaltına alınan Smith’in sorgusunda, öğrenciyi parkta buluşturup buluşturmadığı sorusuna “hatırlamadığını” söyleyerek ifade vermeyi sonlandırdığı bildirildi.

Mahkemeye çıkarılan Smith hakkında “otorite konumunu kullanarak reşit olmayanla romantik ilişki kurma” ve 16-17 yaş arası mağdura yönelik ağır cinsel saldırı suçlamaları yöneltildi. Hakim, sanığın mağdurlarla tüm iletişiminin yasaklanmasına ve Broward County genelinde öğretmenlik yapmasının engellenmesine karar verdi.