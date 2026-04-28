13 yaşındaki öğrenciye istismar! Öğretmen 10 yıl hapis cezası aldı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles kentinde, ortaokul seviyesinde görev yapan 44 yaşındaki 25 yıllık öğretmen Colleen Jo Matarico, 13 yaşındaki öğrencisine yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Epstein çiftliğinde erkekler de toplu istismara uğramış! FBI'ın dosyasından çıktı

Mahkeme belgelerine ve savcılık iddianamesine göre, Matarico’nun istismar eylemlerinin 2025 yılının Ağustos ile Kasım ayları arasında gerçekleştiği belirtildi. Söz konusu süreçte öğretmenin, öğrencisiyle uygunsuz ilişki kurduğu, ona uyuşturucu madde verdiği ve duygusal manipülasyon yaptığı iddia edildi.

ÖĞRENCİSİNE UYUŞTURUCU VERMİŞ

Savcılık ayrıca Matarico’nun öğrenciye yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığını ve onu farklı isimlerle andığını öne sürdü. Dosyada yer alan ifadelerde, öğretmenin öğrenciye uyuşturucu verdiği iddiası da yer aldı.

Sanık öğretmen, hakkında yöneltilen bazı suçlamaları kabul etmiş, diğer altı suçlama ise düşürülmüştü. Daha önce “itirazsız beyan” veren Matarico’nun bu karar doğrultusunda cezalandırıldığı bildirildi.

HAREKETLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Mahkeme salonunda görülen duruşmada Matarico’nun mavi tutuklu kıyafeti, kelepçeleri ve yıllar içerisindeki fiziksel değişimi dikkat çekti. 25 yıllık öğretmenlik kariyerine sahip olduğu belirtilen sanığın, duruşma boyunca sakin ve tepkisiz bir tavır sergilediği aktarıldı.

Cezanın açıklanması sırasında ise sanığın gülümsemesi, başını sallaması ve tepkisiz görünümü salonda bulunanlar arasında şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı. Mahkeme kayıtlarına göre Matarico yalnızca kısa ifadelerle “anladım” yönünde yanıtlar verdi.

İLETİŞİM YASAĞI GETİRİLDİ

Mahkeme ayrıca sanığa mağdurla hiçbir şekilde iletişim kurmama yasağı getirdi. Bu yasağın yalnızca doğrudan temas değil, elektronik iletişim ve üçüncü kişiler aracılığıyla dolaylı iletişimi de kapsadığı belirtildi.

Duruşmanın ardından sanık, mahkeme salonundan kelepçeli şekilde çıkarılarak cezaevine götürüldü. Yetkililer, Matarico’nun karar öncesinde Los Angeles County cezaevinde yaklaşık 616 gün geçirdiğini açıkladı.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Sanığın avukatı Leonard Levine ise müvekkilinin duruşma sürecinde pişmanlık gösterdiğini ve verilen kararın ardından mağdurla iletişim kurmayacağını ifade etti.

Olay, ABD’de eğitim kurumlarında öğrenci güvenliği ve öğretmen-öğrenci ilişkilerine yönelik denetim mekanizmalarını yeniden gündeme taşıdı.