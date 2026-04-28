13 yaşındaki öğrenciye istismar! Öğretmen 10 yıl hapis cezası aldı

Yayınlanma:
ABD’nin Los Angeles kentinde 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 44 yaşındaki eski öğretmen Colleen Jo Matarico, mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği davada, sanığın duruşma sırasındaki tavırları da dikkat çekti.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles kentinde, ortaokul seviyesinde görev yapan 44 yaşındaki 25 yıllık öğretmen Colleen Jo Matarico, 13 yaşındaki öğrencisine yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Epstein çiftliğinde erkekler de toplu istismara uğramış! FBI'ın dosyasından çıktıEpstein çiftliğinde erkekler de toplu istismara uğramış! FBI'ın dosyasından çıktı

Mahkeme belgelerine ve savcılık iddianamesine göre, Matarico’nun istismar eylemlerinin 2025 yılının Ağustos ile Kasım ayları arasında gerçekleştiği belirtildi. Söz konusu süreçte öğretmenin, öğrencisiyle uygunsuz ilişki kurduğu, ona uyuşturucu madde verdiği ve duygusal manipülasyon yaptığı iddia edildi.

ÖĞRENCİSİNE UYUŞTURUCU VERMİŞ

Savcılık ayrıca Matarico’nun öğrenciye yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığını ve onu farklı isimlerle andığını öne sürdü. Dosyada yer alan ifadelerde, öğretmenin öğrenciye uyuşturucu verdiği iddiası da yer aldı.

Sanık öğretmen, hakkında yöneltilen bazı suçlamaları kabul etmiş, diğer altı suçlama ise düşürülmüştü. Daha önce “itirazsız beyan” veren Matarico’nun bu karar doğrultusunda cezalandırıldığı bildirildi.

HAREKETLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Mahkeme salonunda görülen duruşmada Matarico’nun mavi tutuklu kıyafeti, kelepçeleri ve yıllar içerisindeki fiziksel değişimi dikkat çekti. 25 yıllık öğretmenlik kariyerine sahip olduğu belirtilen sanığın, duruşma boyunca sakin ve tepkisiz bir tavır sergilediği aktarıldı.

Cezanın açıklanması sırasında ise sanığın gülümsemesi, başını sallaması ve tepkisiz görünümü salonda bulunanlar arasında şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı. Mahkeme kayıtlarına göre Matarico yalnızca kısa ifadelerle “anladım” yönünde yanıtlar verdi.

İLETİŞİM YASAĞI GETİRİLDİ

Mahkeme ayrıca sanığa mağdurla hiçbir şekilde iletişim kurmama yasağı getirdi. Bu yasağın yalnızca doğrudan temas değil, elektronik iletişim ve üçüncü kişiler aracılığıyla dolaylı iletişimi de kapsadığı belirtildi.

Duruşmanın ardından sanık, mahkeme salonundan kelepçeli şekilde çıkarılarak cezaevine götürüldü. Yetkililer, Matarico’nun karar öncesinde Los Angeles County cezaevinde yaklaşık 616 gün geçirdiğini açıkladı.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Sanığın avukatı Leonard Levine ise müvekkilinin duruşma sürecinde pişmanlık gösterdiğini ve verilen kararın ardından mağdurla iletişim kurmayacağını ifade etti.

Olay, ABD’de eğitim kurumlarında öğrenci güvenliği ve öğretmen-öğrenci ilişkilerine yönelik denetim mekanizmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Dünya
Kreşte dehşet zinciri! Ağlamasın diye bağlanan onlarca çocuk istismara uğramış
Kreşte dehşet zinciri! Ağlamasın diye bağlanan onlarca çocuk istismara uğramış
Boko Haram futbol sahasını kana buladı! Saldırıda onlarca can kaybı
Boko Haram futbol sahasını kana buladı! Saldırıda onlarca can kaybı
Kuzey Kore'de sınırlar kapandı, idamlar patladı!
Kuzey Kore'de sınırlar kapandı, idamlar patladı!