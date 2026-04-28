Boko Haram futbol sahasını kana buladı! Saldırıda onlarca can kaybı

Nijerya’nın kuzeydoğusunda yer alan Adamawa eyaleti, silahlı bir saldırıyla sarsıldı. Yerel yetkililerin aktardığı bilgilere göre, Gombi bölgesinde gerçekleşen olayda IŞİD'le bağlantılı olduğu bilinen Boko Haram mensubu saldırganlar kalabalığa rastgele ateş açtı.

Saldırının, bölgedeki bir futbol müsabakası sırasında meydana geldiği iddia edilirken, ilk belirlemelere göre 29 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan çok sayıda kişi ise çevredeki sağlık merkezlerine sevk edildi.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Adamawa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiği ve operasyonların yoğunlaştırıldığı belirtildi. Eyalet Valisi Ahmadu Umaru Fintiri, saldırı sonrası yaptığı değerlendirmede askeri birlikler ve yerel savunma unsurlarının desteklenmeye devam edeceğini ifade etti.

Bölgedeki güvenlik kaynakları, saldırganların olayın ardından ormanlık alana kaçtığını ve geniş çaplı bir arama-tarama çalışması başlatıldığını aktardı.

AFRİKA ÜLKELERİNİ KANA BULUYOR

Öte yandan Boko Haram, Nijerya’da uzun yıllardır süren güvenlik krizinin en önemli aktörlerinden biri olarak biliniyor. 2000’li yılların başından bu yana faaliyet gösteren örgüt, özellikle 2009’dan sonra gerçekleştirdiği kitlesel saldırılarla on binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Sınır ötesine de yayılan şiddet dalgası kapsamında örgütün Kamerun, Çad ve Nijer gibi komşu ülkelerde de saldırılar düzenlediği, Çad Gölü Havzası’nda ise binlerce kişinin yaşamını yitirdiği biliniyor. Süregelen çatışmalar nedeniyle bölgede yüz binlerce sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.