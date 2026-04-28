Emeklilik kurumunda silah sesleri! 89 yaşındaki saldırgan şehri kana buladı

Atina’nın Petralona semtinde yaşanan silahlı saldırı, kısa sürede şehir genelinde güvenlik alarmına dönüştü. Edinilen bilgilere göre 89 yaşındaki bir kişi, sosyal güvenlik kurumunun bulunduğu binaya girerek dördüncü katta çalışan bir görevliye tüfekle ateş açtı. Saldırıda kurum çalışanı bacağından yaralanırken, olay anında binada büyük panik yaşandı.

İlk saldırının ardından olay yerinden hızla uzaklaşan şüpheli, izini kaybettirmek yerine bu kez başka bir noktaya yöneldi. Taksiye binerek şehir merkezindeki Sulh ve Ceza Mahkemesi’ne giden saldırgan, burada da silahını ateşledi. Mahkeme binasında yaşanan ikinci saldırıda dört kişi yaralandı.

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Yetkililer, her iki olayda yaralanan toplam beş kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Saldırganın kullandığı tüfeği mahkeme yakınlarında bırakarak kaçtığı öğrenildi.

Polis ekipleri geniş çaplı arama başlatırken, şüphelinin geçmişte psikiyatrik tedavi gördüğüne dair bilgiler de soruşturma dosyasına girdi. Olayın nedeni henüz netlik kazanmazken, güvenlik güçleri saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.