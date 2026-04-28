İnsanların yerini robotlar alıyor: Havalimanında yeni dönem

Japonya’nın önde gelen hava yolu şirketlerinden Japan Airlines (JAL), havalimanı operasyonlarında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Şirket, Haneda Havalimanı’nda Mayıs ayı itibarıyla insansı robotları devreye alacağını duyurdu.

İki yıl sürecek pilot proje kapsamında, Çin üretimi robotlar ilk etapta kargo konteynerlerinin yüklenmesi ve boşaltılması gibi fiziksel olarak zorlayıcı görevlerde kullanılacak. Proje, JAL’in teknoloji ortağı GMO AI & Robotics ile birlikte yürütülüyor.

TURİZM NEDENİYLE ÇALIŞAN TALEBİ ARTIYOR

Japonya’da hızla artan turist sayısı ve yaşlanan nüfus nedeniyle daralan iş gücü, havacılık sektöründe ciddi bir baskı yaratıyor. JAL yetkilileri, yaklaşık 4 bin yer hizmetleri çalışanının görev yaptığı sistemde bu açığın giderek büyüdüğüne dikkat çekti.

Şirketin uzun vadeli planları arasında robotların yalnızca yükleme işlemleriyle sınırlı kalmaması da var. Gelecekte kabin temizliği ve yer destek ekipmanlarının kullanımı gibi alanlarda da robotların aktif rol üstleneceği açıklandı.

İŞ VERİMLİLİĞİ ARTACAK

Japonya’da robot teknolojisi halihazırda bazı havalimanlarında güvenlik devriyeleri ve perakende hizmetlerinde kullanılıyor. Ancak bu yeni adım, robotların operasyonun “arka planındaki” ağır işlere doğrudan dahil edilmesi açısından dikkat çekti.

Yetkililer, robotların çalışanların fiziksel yükünü azaltarak iş verimliliğini artıracağını vurgularken, güvenlik yönetimi gibi kritik görevlerin ise insan kontrolünde kalmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Artan otomasyonla birlikte, havalimanlarında insan ve robot iş birliğinin nasıl şekilleneceği ise şimdiden merak konusu.