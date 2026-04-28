En büyük tutkusu onu Japonya’dan Kayseri’ye getirdi: 12 bin 500 kilometre yol aşıp geldi

Tokyo’da yaşayan sanatçı Takeshi Imamuri, 10 yıl önce geldiği Türkiye’de, Türk müziğine ve kültürüne ilgi duymaya başladı. Sosyal medyadan da Kayserili müzik öğretmeni Hülya Şen ile tanışan Japon sanatçı İmamuri, ülkesinden 12 bin 500 kilometre yol katedip geldiği Kayseri’de Kapadokya’nın doğu girişi olarak bilinen Yeşilhisar ilçesine özgü Soğanlı bez bebeklerini mahalleli kadınlar ile yaptı.

Imamuri ardından da bölgenin önemli turizm destinasyonlarından Avla Kanyonu, kiliseleri ve sıcak hava balonları ile ünlü Soğanlı Ören Yeri'nde müzik öğretmeni Şen ile bağlama ve kopuz çaldı. Şen ve İmamuri'nin şimdiki hedefinde ise iki ülke arasında turizm elçiliği görevi üstlenebilmek var.

"HARİKA BİR VAKİT GEÇİRDİM"

Kıtalar arası bir yolculuk yaparak gelen Takeshi İmamuri, “Türkiye'yi çok seviyorum, yılda 2-3 kez geliyorum. Geçen yıl aralık ayından beri Kapadokya'ya gelmek istedim, nihayet buradayım. Çok gördüm, çok yaşadım. Mağaralarını izledim, kiliselerini gördüm. Soğanlı, Erdemli ve çeşitli yerlerde çok güzel doğa ve yöresel insanlarla çok güzel anılar yaşadım. Soğanlı bez bebeğini yerinde yaptım, çok mutluyum. Soğanlı Çiçek Kadınları Kooperatifi üyeleri ile çok güzel bir vakit geçirdim. Japonya'dan 12 bin 500 kilometre mesafe geldim. Çünkü Soğanlı bebeğini yapmak istedim. Sürekli istiyordum. Nihayet bunu yaptım. Birlikte şarkı söyledim, çok harika bir vakit geçirdim. Geri döndüğümde herkese bunu anlatacağım ve tavsiye edeceğim. Soğanlı bebekleri, doğa, mağaralar, kiliseler, her şey çok güzel. Çıkın çıkın gelin, gadasını aldıklarım” dedi.

"BEZ BEBEĞE MANEVİ KIZININ İSMİNİ VERDİ"

Müzik öğretmeni Hülya Şen ise “Sevgili dostum Takeshi İmamura ile geçen yıl Türkiye'ye geldiğinde Türk halk müziği icra etmiştik. O zaman ona Kapadokya'dan bahsettim. Kapadokya bölgesini çok merak ettiğini söylemişti ve şimdi sözünü tuttu, şu anda bizlerle birlikte. Dün Kapadokya’da Erdemli Vadisi’ni gezdirdik, Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım da bizlere eşlik ettiler. Takeshi Soğanlı’yı çok merak ediyordu. Soğanlı Çiçek Kadınları Kooperatifi ile birlikte bebek yaptılar. Zaten 12 bin 500 kilometreden yol gelme amacı buydu. Çok da keyif aldı, çok da başarılı bir bebek yaptı. Teknik olarak ilk başta zorlasa da buna çabuk adapte oldu, çok güzel bir bebek yaptı. İsmini de sevgili manevi kızı Filiz’in ismini verdi. Bugün çok eğlendik, birlikte turistlerimize müzik yaptık, bağlama çaldık. Çiçek kadınlarımız da çok eğlendiler, mutlu oldular, onore oldular” diye konuştu.

"KAYSERİ’Yİ TANITACAĞINA İNANIYORUZ"

Japon sanatçıya bölgenin tarihi mekanlarında eşlik eden Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel ise “İnşallah kendisinin de Japonya’da bir kültür turizm elçisi olarak hem vadilerimizi hem Yeşilhisar’ımızı hem de Kayseri’yi tanıtacağına inanıyoruz. Kendisinin Soğanlımızın tescilli olan bez bebeklerine çok büyük bir ilgisi var. Buradaki mağaralara, kiliselere, şapellere, manastırlara çok büyük bir ilgisi var. Bölgeyi güzelce gezdirdik. İnşallah gittiği yerde de bölgemizi en iyi şekilde tanıtacağına inanıyoruz” dedi.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise “Takeshi’nin isminin ‘T’ ile başlamasından yola çıkarak Yeşilhisar’ın turizmini keşfetmeye gelmiş. Sağ olsun bugün Erdemli’mizi, Soğanlı’mızı yerinde görerek, müzikleriyle buradaki bebek yapımından tutun tarihi kiliselerimizin görsellerine kadar her şeyi görme amacıyla Japonya’dan buraya kadar gelmiş. Biz de kendisine ‘hoş geldin’ dedik, tanıtım amaçlı çekimlere de eşlik ettik. Belirli noktalarda Erdemli’de ve Soğanlı’mızda ilçemizin tanıtımına gayret etmeye devam ediyoruz. Soğanlı’mız elbette milattan sonra 2, 3 ve 4’üncü yüzyıllara kadar uzanan kiliseleri, yaşam alanları, yürüyüş yolları, meydanı ve ışıklandırması ile turizm adına tüm halkımızı, ülkemizi ve dünyayı buraya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)