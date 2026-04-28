Türkiye'yi de etkileyecek 8 büyüklüğündeki deprem için yer verdi

Girit Adası'nda 24 Nisan’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'yi de etkileyecek olan ve bölgede 8 büyüklüğüne ulaşabilecek bir deprem meydana gelebileceğini, buna bağlı tsunami ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin doğusunda Yedisu Fayı çevresindeki sismik hareketlilik yakınan takip edilirken, korkutan bir haber de batıdan geldi. Türkiye'yi de etkileyecek olan ve Ege ile Akdeniz’in kesişim noktasında yer alan Girit Adası açıklarında 24 Nisan’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların devam ettiği bildirilmişti.

Son Dakika | Girit Adası'nda 5.9 büyüklüğünde depremSon Dakika | Girit Adası'nda 5.9 büyüklüğünde deprem

Son bir haftadır Türkiye ve çevresindeki aktif fay hatlarında sismik hareketlilik yaşanıyor. Girit Adası açıklarında peş peşe meydana gelen güçlü depremler tedirginliğe neden olmuştu.

8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM İÇİN YER VERDİ

Jeoloji Yüksek Mühendisi ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'yi de etkileyecek olan ve Ege ile Akdeniz’in kesişim noktasında yer alan Girit'in 8'den büyük bir deprem ve buna bağlı olarak tsunami üretme potansiyeline sahip olduğunu belirterek uyarıda bulundu.

Girit Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

"8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM VE TSUNAMİ POTANSİYELİ VAR"

Son 7 günlük sismik haritayı değerlendiren ve hem Doğu Anadolu'nun hem de Girit'in hareketli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tüysüz, Girit bölgesinin taşıdığı riski şu sözlerle anlattı:

"Girit ve Doğu Anadolu hareketli. Girit oldukça riskli bir bölge, >8 deprem ve buna bağlı tsunami üretme potansiyeli var ancak zamanı konusunda bir şey söylemek zor"

"YIKICI BİR TSUNAMİYE YOL AÇMIŞTI"

Prof. Dr. Okan Tüysüz, Girit’in geçmişte yol açtığı yıkıcı sonuçlara dikkat çekmek amacıyla, tarihin en büyük sismik felaketlerinden birini yeniden hatırlattı.

Girit’te meydana gelen depremi hatırlatan ve büyüklüğünün 8.5 olduğu tahmin edilen depremi örnek gösteren Tüysüz, "365 Girit depremi, Girit’te yarattığı büyük hasarın yanı sıra, tüm Doğu Akdeniz'i etkileyen yıkıcı bir tsunamiye yol açmıştı" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Türkiye
Dört bin 600 kişi Kuşadası'nda: Kimisi ziyarete kimisi alışverişe koştu
Dört bin 600 kişi Kuşadası'nda: Kimisi ziyarete kimisi alışverişe koştu
Gaziantep'te sel felaketi: 1 kişinin cansız bedeni bulundu
Gaziantep'te sel felaketi: 1 kişinin cansız bedeni bulundu
26 yıl geçti katil bulunamadı: Çağla Tuğaltay cinayetinde şüpheli 4 isim için fethi kabir talebi
26 yıl geçti katil bulunamadı: Çağla Tuğaltay cinayetinde şüpheli 4 isim için fethi kabir talebi