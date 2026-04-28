Yazlıkları çıkaranlar bin pişman! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek Mayıs ayında lapa lapa kar yağacak

Türkiye tam havalar ısınıyor, bahar geldi derken meteorolojik açıdan oldukça hareketli ve şaşırtıcı günlere giriş yapıyor. Hava durumu tahminleriyle bilinen popüler platform Hava Forum tarafından paylaşılan veriler, kışlık kıyafetlerin henüz rafa kaldırılmaması gerektiğini net bir şekilde ortaya koydu. Açıklanan son haritalara göre, sıcaklıklar aniden çakılacak ve bazı bölgelerimizde lapa lapa kar yağışı görülecek!

İşte milyonların merak ettiği o kritik hava durumu haritasının detaylı analizi ve beklenen gelişmeler...

SICAKLIKLAR 8 DERECE BİRDEN DÜŞECEK: SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!

Türkiye genelinde sonbahar ve hatta kış havasını yeniden yaşatacak yeni bir sistem kapımıza dayanmış durumda. Meteorolojik uyarılara göre, Rusya üzerinden yola çıkan dondurucu hava dalgası rotasını doğrudan ülkemize çevirdi. Özellikle 1 Mayıs Cuma gününden itibaren sıcaklıkların aniden 7-8 derece birden düşmesi öngörülüyor. Hafta sonu planı yapan vatandaşların ise çok dikkatli olması şart; zira yurdun tamamında etkili olacak kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

HARİTA NE ANLATIYOR

Paylaşılan ve milyonlarca kişinin endişeyle incelediği meteorolojik harita, yaklaşan tehlikenin boyutunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Harita üzerinde dikkat çeken en önemli detayların başında, sağ üst köşede konumlanan 'H' harfiyle simgelenmiş Yüksek Basınç merkezi yer alıyor. Bu basınç merkezi, adeta devasa bir pompa görevi görerek Sibirya kökenli kutupsal hava kütlesini hızla güneye, doğrudan yurdumuza doğru itiyor. Haritayı kaplayan derin mavi ve açık mavi tonlar, mevsim normallerinin çok altındaki bu dondurucu hava çekirdeğinin yurdumuzu nasıl etkisi altına alacağını açıkça gösteriyor.

Tehlikenin büyüklüğünü anlatan bir diğer çarpıcı detay ise Karadeniz üzerinden Türkiye'ye doğru inen kırmızı kesikli çizgiler. Meteoroloji biliminde 'soğuk cephe' (cold front) olarak adlandırılan bu hat, sıcak hava ile soğuk havanın şiddetle çarpışacağı o kritik sınır bölgesini temsil ediyor. Bu çizginin Karadeniz'i aşarak ülkemizin kalbine kadar inmesi; önümüzdeki günlerde yaşanacak sert sıcaklık düşüşlerinin, fırtınaların ve yüksek kesimlerde beklenen kar yağışının en net kanıtı olarak değerlendiriliyor.

Haritanın geneline bakıldığında ortaya çıkan renk zıtlığı da durumun ciddiyetini özetliyor. Batıda Avrupa'nın bulunduğu kesimlerdeki sarı ve açık yeşil tonlar nispeten ılıman, bahar tadında bir havaya işaret ederken, ülkemizin bulunduğu doğu tarafının hızla dondurucu mavi tonlara teslim olduğu görülüyor. Bu keskin kontrast, atmosferik bir blokajın yaşanacağını ve Türkiye'nin tam bir "soğuk hava havuzunun" ortasında kalacağını teknik olarak doğruluyor.

MAYIS AYINDA LAPA LAPA KAR SÜRPRİZİ: GÖZLER O İKİ MERKEZDE!

Bu yeni hava sisteminin en dikkat çekici yanı ise sadece sağanak yağmur ve dondurucu soğuk getirmeyecek olması. Mayıs ayına girerken yüksek kesimlerde beyaz örtü sürprizi yaşanacak. Yapılan tahminlere göre, kış turizminin gözde merkezleri olan Kartepe ve Uludağ'da lapa lapa kar yağışı etkili olacak.

Bu durum, özellikle hafta sonu kaçamağı yapmak isteyenler için eşsiz kış manzaraları sunarken, yola çıkacak sürücülerin gizli buzlanma ve kış şartlarına karşı mutlak surette tedbirli olmasını gerektiriyor. Bahar sıcakları beklerken ani hastalıklara davetiye çıkarmamak adına montları, kalın kazakları ve şemsiyeleri bir süre daha yanımızdan ayırmamakta büyük fayda var.