Türkiye’yi sarsan olayda mahkemeden velayet kararı! Küçük Nazar 7 yıl boyunca harabe bir eve kapatılmıştı

Babası Umut K. tarafından kaçırılarak babası ve babaannesi tarafından yıllarca alıkonulan Nazar S.’nin velaketi Alman annesi Rebecca S.’ye verildi.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ikamet eden Umut K.’nin, çalışmak için gittiği Almanya'da sevgilisi Rebecca S.’den 2018 yılında 'Nazar' ismini verdikleri oğlu dünyaya gelmiş ve Umut K., annesi Hanife S.'yi (60) ziyaret etmek için geldiği Bursa'da, 1 yaşındaki oğlu Nazar S.’yi kaybolduğunu söyleyerek kaçırmıştı.

Rebecca S., polise giderek şikayette bulunduktan sonra ülkesine geri dönerken olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Umut K., 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybederken küçük çocuk, babaannesi tarafından alıkonulduğu harabe evde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla bulunmuştu. Babaanne Hanife S. ile evin sahibi olan Umut K.'nin halasının oğlu Recai M. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

İLK KEZ “ANNE” DEDİ!

Yaşanan gelişmeler üzerine Almanya’dan Bursa’ya gelen anne Rebecca S., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan Nazar S.’yi 7 yıl sonra ilk kez görmüştü. Akrabaları tarafından kendisini terk ettiği ve kötü olduğu söylenen annesi ile yakın bir ilişki kurmaya başlayan Nazar S.’ye, kendisiyle vakit geçiren kişinin isminin Rebecca olduğu ve annesi olduğu söylendiğinde şaşırıp, "Rebecca kötü değil miydi ya ama iyiymiş" demişti.

Görüşme sürecinde çocuğa, annesinin uzun süredir kendisini aradığı ve kendisine bakmak istediği ifade edildiğinde, 'Sen benim annem misin? Ben şimdi Almanya'ya mı gideceğim? Ama ikimiz aynı dili konuşmuyoruz, Almanya’ya gidersem nasıl anlaşırız?' dediği ve görüşme ilerledikçe Rebecca S.'ye ilk kez 'anne' diye hitap ettiği ifade edildi.

MAHKEME VELAYETİ ANNESİNE VERDİ!

19 Mart günü yapılan DNA testinde,Nazar S.’nin Rebecca S.'nin oğlu olduğu kesinleşti. Alman vatandaşı olan Nazar S.’nin velayeti, menfaati gözetilerek yapılacak inceleme ve araştırmaların ardından Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi’nde 28 Nisan’da görülen duruşmada annesi Rebecca S.’ye verildi. Çocuğun korunması için alınan yurt dışı çıkış yasağı ile pasaport alma yasağı da mahkeme kararıyla kaldırıldı.

ANNESİ VE KARDEŞİYLE ALMANYA’YA GİDECEK!

Aile Mahkemesi’ndeki duruşma için Bursa’ya gelen Rebecca S.’nin 5 yaşındaki kızını da yanında getirdiği öğrenildi. Nazar S.’nin koruma altında bulunduğu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde annesi ile birlikte gelen kız kardeşi ile tanıştığı, velayetinin annesine verilmesine de çok sevindiği ifade edildi. Nazar’ın Almanya’ya gideceği için de heyecanlı olduğu kaydedildi.

Nazar S.’nin eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanması için Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'Geçici Koruma Kimlik Belgesi' çıkartılırken geçtiğimiz gün ise, yurtta arkadaşlarının gittiği ilkokula gittiği öğrenildi. Nazar, mahkeme kararının Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne tebliğ edilmesinin ardından imzalanacak tutanak karşılığında annesi Rebecca S.'ye teslim edilecek ve Almanya’ya gidecek. (DHA)