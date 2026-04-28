Son Dakika | Beykoz Belediyesi davasında ara karar: Alaattin Köseler yine tahliye edilmedi

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beykoz Belediyesine yönelik, "İhaleye fesat karıştırma" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" iddialarıyla açılan aralarında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 3'ü tutuklu 26 sanıklı dava, bugün Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Alaattin Köseler'in tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 5 Haziran'a erteledi.

Alaattin Köseler'in avukatından 'delil yok' çıkışı!

Duruşmaya, görevden uzaklaştırılan tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile Veli Gümüş ve Havva Dindar'ın yanı sıra tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

"BU DAVA SİYASİDİR"

Alaattin Köseler, mahkemesindeki savunmasında şunları söyledi:

"425 gündür Silivri’deyim. Tek kişilik hücremde. Siz tahliye kararı verdikten sonra Ben Paşabahçe’de halkımla buluştuğumda, siyasi konjektür değişti. Bu yüzden bu adliyenin karanlık koridorlarında yapılan itirazla tutukluluk kararı verildi. Bu dava siyasidir. Sizin tahliye verdiğiniz gün 24 saat arasında ne değişti? 18. Ağır Ceza Mahkemesine soruyorum. Benim aleyhime tek bir delil mi var? Ben bugün iktidarın belediye başkanı olsam o 18 bu tutuklama nedenlerini yazamaz. Çok istiyorlarsa er meydanı orada. Sandığı kursunlar çıkıp yarışalım. Mert olan sahaya çıkar, orada mücadelesini eder. Benim veremeyeceğim bir hesabım yok. Vicdanları yaralamayan hakkaniyetli bir karar çıkmasını yüce heyetinizden bekliyorum. 425 gündür, delilsiz ispatsız bir şekilde yatmam kimin işine geliyor? Vicdanlara sığmayan tutukluluk sürecimin sona ermesini diliyorum. 250 bin kişilik ilçeyi yönetiyorsunuz. Burada konuştuğunuz kelimelerin kıymeti olmuyor o çok kötü bir duygu. Bütçeyi her zaman halk için kullanma çabasında oldum. Halkın aleyhinde bir işin içinde olmam. Beykoz’da görenler için çok şey oluyor. Onların hakkını her zaman koruyacağım. İçişleri serbest kalan başkanları görevine iade etmedi. Tutukluluk bir tedbir. Bunun dışında da tedbirler var. Ben evimde halının üzerinde uyumak istiyorum.

"GEÇMİŞİN CEREMESİNİ BEN Mİ ÇEKECEĞİM?"

Beykoz imar konusunda problemli bir yer. Erdal Usturbeyli sizin huzurunuzda söyledi. Hep aynı firmalar teklif vermişler diyor. Savcı pres altında bu işleri yaptırıyor. O günkü ifadelerinden sonra savcılığın işlem yapmasına karar verdiniz. Daha sonra gidip okuduğumda anladım. Benim kinim falan da yok. Ben verdiğim sözleri tutabilmek için çabalıyordum. İş yapmayıp oturan adam gördüğümde de görevden alıyordum. Seçim zamanı ben başaramamışsam halk da beni görevden alıyor. Abbas Gürdal ile ilgili belediye şirketinden Murat Gedik de var. 17-18 kişilik yönetim. Başka maaşlar da alıyorlardı. Görev değişimi yaptım kestim. Ondan sonra konuşmaya başladılar. Beni evrakta sahtecilikle suçluyorlar. Hani nerde o evrak? Dosyaları sürekli inceliyorum. Görmüyorum. Üst yönetici sıfatıyla harcama yetkilisi değiliz. Eskiden vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi bundan kurtardı. Geçmişin ceremesini ben mi çekeceğim? Benim özel kalemle bir tane WhatsApp’ım yok. Telefonla konuşacağız tabi, dumanla mı haberleşeceğiz? Tape kaydı yok, para hareketi yok. Görüntü kaydı yok. Yok oğlu yok.

"SEÇİMİ İLK KAZANDIĞIMDA SAYIN CUMHURBAŞKANININ BANA MEKTUBU VARDI"

Ben Silivri’de kapıyı açsalar kaçmam, karar verilmedikten sonra. Benim yüzümden bu insanlar burada. Benim deniz kenarında nefes almamı hazmedemediler. 10 bin 200 saattir uğramadığımız iftira kalmadı. Ben böyle bir hainlik görmedim. Kulüp başkanlığı, belediye başkanlığı yapmışım. Çok istiyorlarsa er meydanı orada. Sandığı kursunlar. Farklı siyasi partiden aday olmuş insanlara, Beykoz halkına da ayıptır. Mert olan adam sahaya çıkar. Mücadele eder. Barakada 1. sınıfa başladım. Seçimi ilk kazandığımda Sayın Cumhurbaşkanının bana mektubu vardı. O da Pınarhisar’daydı. Dosya başlarken, savcılıktaki hareketler ülke gündemine düştü. Yok e-imza yok ıslak imza... Özel kalem müdürünün onay tarihi itibarıyla eklemeler yapılmıştır. Bu konunun dışında da Beykoz halkına verdiğimiz tüm konserler, baskılı işler hepsi soruşturma konusu yapıldı. İçişleri izin verdi. Danıştay somut net veriler olmadığı için oybirliğiyle izin vermemiştir. Aceleyle bir iddianame hazırlandığının farkındasınız. Bugün tam toplam 47 kişiyi dinlediniz. Sadece son mahkemede 10 kişi dinlediniz. İddianameyi yazanlar beni yazabilir. Siz tahliye ettikten sonra Paşabahçe meydanında ben aklandım. Meydanda da buna teşekkür ettim. Duran hoca 'bana bir talimat vermedi Alaattin Köseler' diyor. Yıldız Güneş sanki tek başına oturmuş. Her şeyi o yapıyor. Piyasa araştırması yapan 74 kişi var. Gerçekleştirme görevlisi 34 kişi var. Yıldız’ın 38 imzası var. Yıldız Güneş dönem itibarıyla Nuray Yalçıngil ile geldiğinde 8’den 11.30’a kadar kendisini dinlediğimde, bu anlattığı şeyleri neden İçişleri Müfettişine anlatmıyor. Gelen müfettiş neden seçimden sonrasına bakıyor. 78 tane eylemin 64’ü için izin istiyorsun. Örgüt yapısı içinde de özel kalem müdürünün atandığı günü yazıyorsun. Ben başta örgüt kurucusu falan değildim. Bir baktım ki örgüt olmuşuz.

"İKTİDARIN BELEDİYE BAŞKANI OLSAM 0 18 BU NEDENLERİ YAZAMAZ"

18 Ağır Cezaya sormak istiyorum. Ne değişti? Benim aleyhimde bir delil var mı? Beni neden tutukladın? Ben iktidarın belediye başkanı olsam o 18 bu tutuklamadan nedenleri yazamaz. Fidan Gül’ün diyor ki, Beykoz Sulh Ceza Hakimliğinde diyor ki böyle böyle olursa nasıl olur diye sordu diyor. Yani yönlendirme yapıyor Fidan Gül’e. Aramızda husumet olabilir. Murat Miniç ile ilişkisinden dolayı başka bir belediyeye alınmasını istedim. Benim onlarla bir sıkıntım yok ki. Benim etik olmaz açısından bakıyorum. İçişleri Bakanlığından dönüş olmadı. Birilerinin acelesi vardı. 425 gündür Beykoz’da neler olduğunu biliyorum. Beykoz halkının zararına çok şey oluyor. Ben çok merak ediyorum. Bilirkişi inşallah bir an evvel çıkar. Kamu zararı nedir? En son bu salonda görüştük. 69 gün geçti. 425 gündür Silivri'deyim. 10 bin 200 saattir tek kişilik hücredeyim. Tüm tahliyelere karar verdiğiniz duruşmada o gün söylediğim gibi ahlakın verdiğiniz kararı takdir ettim. Bir gün sonra Paşabahçe’de halk beni karşıladı. O toplantıdan sonra konjentür değişti. 24 saat sonra cumartesi günü, burada bi avukat söyledi. kartal adliyesinde karanlık koridorlarda… bu dava tamamen siyasiye döndü artık. 99-2004 yıllarında belediye başkanlığı yapmış, 20 sene sonra tekrar seçilmiş bir kişiyim. Bir siyasi partinin 18 meclis üyesinin oyuyla seçilen vekilin parti değiştirmesi sonucu kartal adliyesinde karanlık koridorlarda talimatla ben ve diğer 5 kişi hala cezaevindeyim. Bu davada 78 eylem var. Bunun 64 tanesi doğrudan temin. Beykoz Savcısı 59 gün sonra, 4483 sayılı kanun kapsamında araştırılması için izin istiyor İçişleri Bakanlığından."

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 kişi hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" iddialarıyla soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Köseler ile 20 kişi, 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 'şüpheli' sayısı 26'ya yükselmişti. Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişi ise 4 Mart'ta tutuklanmıştı.

İDDİANAMEDEN

Hazırlanan iddianamede Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "örgüt kurucusu", Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Özel Kalem personeli Metin Ülgey'in ise "örgüt yöneticisi" olarak değerlendirildi.

İddianamede, 26 kişinin çeşitli suçlamalardan cezalandırılması talep edildi.

Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamalarından 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor..

Diğer 26 kişi hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası isteniyor.