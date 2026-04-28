Uyuşturucu operasyonu: 89 tutuklama, ele geçirilenler sergilendi

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 116 şüpheliden 89’u tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen 306 kilo 385 gram uyuşturucu madde ile 3 milyon 696 bin 500 adet uyuşturucu hap, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen geniş kapsamlı saha çalışmaları önemli bir başarıyla sonuçlandı. Hem ulusal hem de uluslararası ölçekte uyuşturucu madde trafiği yönettiği tespit edilen suç organizasyonlarına karşı düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli etkisiz hale getirildi.

Son 3 haftalık süreçte gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip faaliyetleri emniyet birimlerinin kararlı mücadelesini bir kez daha ortaya koydu.

YÜZLERCE ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Narkotik ekiplerinin titizlikle yürüttüğü operasyonlar dizisinde toplam 116 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve kullandıkları araçlar didik didik arandı.

Emniyetteki sorgu işlemleri devam eden zanlıların uyuşturucu imalatı ve dağıtım ağındaki rolleri detaylı şekilde inceleniyor.

1282860.jpg

REKOR DÜZEYDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanan devasa miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu. Operasyonlar kapsamında 3 milyon 650 bin adet sentetik ecza hap ile 46 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik birimlerinin raporlarına göre toplamda 3 milyon 696 bin 500 adet hapın sokaklara ulaşması engellendi.

1282939.jpg

TONLARCA MADDEYE GEÇİT VERİLMEDİ

Hapların yanı sıra uyuşturucu maddelerin ağırlığı da baskınların boyutunu gözler önüne serdi. Aramalarda 199 kilogram skunk ve 107 kilo 385 gram metamfetamin bulundu.

El konulan toplam uyuşturucu madde miktarının 306 kilo 385 grama ulaştığı bildirildi. İstanbul Emniyeti uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla süreceği mesajını verdi.

1282943.jpg

116 ŞÜPHELİDEN 89’U TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 116 şüpheliden 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 89’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 13 şüphelinin ise adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

1282861.jpg

"GENÇLİĞİMİZİ VE NESLİMİZİ KORUMAK ADINA MÜCADELEDEKİ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ"

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi. Sergiyi inceledikten sonra açıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz son iki hafta içerisinde ulusal ve uluslararası zehir tacirlerine yönelik yapmış olduğu çalışmalarda; 307 kilogram uyuşturucu madde, 3 milyon 700 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş, operasyonlar sonucunda 116 şahıs gözaltına alınmış, 89 şahıs ise tutuklanmıştır. Gençliğimizi ve neslimizi korumak adına mücadeledeki en büyük gücümüz, İstanbul halkının bize olan desteğidir. Hedefimiz belli ve nettir; gençliğimizi ve geleceğimizi çaldırmayız. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

