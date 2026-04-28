75 ilde uyuşturucu operasyonu: 638 kişi tutuklandı

75 ilde uyuşturucu operasyonu: 638 kişi tutuklandı
75 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 1319 şüpheli yakalandı; 638’i tutuklandı. Operasyonlarda 767 kilogram uyuşturucu madde ve 3 milyon 340 bin 726 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, 75 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1319 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 638’inin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda ve il emniyet müdürlüklerinin yürüttüğü operasyonlar 10 gün sürdü. Çalışmalara 1980 ekip ve 4 bin 950 personel katılırken, 21 hava aracı ile 43 narkotik dedektör köpeği de kullanıldı.

638 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlar sonucunda 767 kilogram uyuşturucu madde ve 3 milyon 340 bin 726 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1319 şüpheliden 638’i tutuklanırken, 174 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle yönelik işlemlerin ise devam ettiği ifade edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

