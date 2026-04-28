Şanlıurfa'da "sahte askerlik raporu" operasyonu: 10 tutuklama

Şanlıurfa'da askerlik çağına gelen kişilere sahte sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 10'u tutuklanırken, 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, askerlik çağına gelmiş sağlıklı kişilere para karşılığında sahte sağlık raporu temin ettikleri iddia edilen suç ağı çökertildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, sahte rapor düzenleyen şüphelilere yönelik harekete geçildi. Şanlıurfa, Bursa, Gaziantep, Kayseri ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

aa-20260428-41233557-41233556-sanliurfa-merkezli-sahte-saglik-raporu-operasyonunda-10-supheli-tutuklandi.jpg

10 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişiyi daha yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

