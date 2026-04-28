Hakkında tutuklama kararı verildi: Adliyenin 2'nci katından atladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan S.K., adliye binasının 2. katından atlayarak ağır yaralandı; şüphelinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, hakkında tutuklama kararı verildiğini öğrenen şüpheli S.K., adliye binasının 2. katından atlayarak ağır yaralandı.

UYUŞTURUCU OPERASYONUYLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan S.K.'nin adresinde yapılan aramalarda 100 gram uyuşturucu madde ve 45 adet sentetik hap ele geçirilmişti.

KARARI ÖĞRENİNCE PENCEREYE YÖNELDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ereğli Adalet Sarayı'na sevk edilen S.K., çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nde tutuklandı. Tutuklama kararını öğrendiği sırada büyük panik yaşayan S.K., adliye binasının 2. katındaki pencereye yönelerek kendini boşluğa bıraktı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Olayın ardından ağır yaralanan şüpheli için bölgeye ivedilikle sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan S.K.'nin tedavisine devam ediliyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

