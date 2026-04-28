Fotoğrafçı görüntüledi: Adıyaman'da ortaya çıktı

Parlak mavi, turkuaz ve kahverengi tonlara sahip olan gökkuzgun, Türkiye’de genellikle yaz aylarında görülüyor.

Göçmen kuşlar arasında yer alan bu tür, açık alanlar, tarım arazileri ve seyrek ağaçlık bölgelerde yaşamayı tercih ediyor.

Yağmur nadiren görünen kör fareleri yüzeye çıkardı

BÖCEKLERLE BESLENİYOR

Özellikle böceklerle beslenerek doğal dengeye katkı sağlayan gökkuzgun, doğada çekimler gerçekleştiren fotoğraf sanatçısı Ferit Gölgül tarafından görüntülendi. Gökkuzgun, göz alıcı renkleriyle dikkat çekti. (DHA)

GÖKKUZGUN KUŞU NEREDE YAŞAR?

Gökkuzgun, Türkiye'de yaz aylarında üreyen, açık araziler, stepler, tarım alanları, seyrek ağaçlıklar ve bozkırlarda yaşayan göçmen bir kuştur.

Genellikle tel, çit veya alçak ağaç dallarında tüneyerek avlanıyor ve yuvasını ağaç kovukları, eski yapılar veya topraktaki oyuklara yapıyor.